Abitabilità e comfort di guida sono tra le caratteristiche dell’Alfa Romeo Tonale, il nuovo crossover che ha spinto al rialzo le vendite del Biscione negli ultimi mesi.

Per andare ulteriormente incontro alle esigenze delle famiglie, la Casa ha realizzato un concept esclusivo pensato per migliorare ancora di più la praticità del modello.

Questo originale esemplare unico si chiama “Edizione Bambini” e alcune delle sue soluzioni potrebbero trovare spazio sulle Alfa del domani.

A prova di famiglie

Il concept della Tonale ha debuttato nel Regno Unito, col marchio italiano che l’ha definita “l’auto perfetta per quelle famiglie attente allo stile”. Esternamente, la Tonale non presenta cambiamenti rispetto alle versioni di serie, ma a bordo c’è tutta una serie di novità interessanti, a partire dal bagagliaio.

Alfa Romeo Tonale Edizione Bambini, la configurazione del bagagliaio I supporti installati dietro ai sedili anteriori Sull'Edizione Bambini sono presenti di serie tanti vani aggiuntivi

Qui, nella cappelliera, è installato un ripiano estraibile (con tanto di logo Alfa Romeo) per cambiare il pannolino al bambino, mentre nel vano di carico troviamo un organizer in cui sistemare tutto l’occorrente e anche altri accessori utili (tra cui un mini aspirapolvere che si può collegare alla presa da 12V) durante un lungo viaggio.

Al centro della fila posteriore si trova una scatola con capacità di sei litri in cui riporre i vari giocattoli, mentre dietro ai sedili anteriori sono montati altri due organizer in cui mettere oggetti come borracce, sacchetti e riviste. In corrispondenza dei poggiatesta c’è anche un supporto per tablet per intrattenere i piccoli passeggeri. Inoltre, non manca una telecamera per monitorare i bambini direttamente dal proprio smartphone.

La telecamera posteriore di sorveglianza Alfa Romeo Tonale Edizione Bambini

I colleghi americani di Motor1.com hanno chiesto direttamente ad Alfa Romeo se vedremo mai una Tonale con questo equipaggiamento. “Valutiamo ogni opportunità, ma per ora non c’è nulla di confermato”, le parole del portavoce del Biscione.