Conobbi Nicola in tempi non sospetti, tramite amici comuni quando anche io ero un felice possessore di una Panda 4x4, un'edizione limitata del 1985 verde alpi, ma all’epoca non potevo immaginare quello che di lì a poco sarebbe accaduto alla galassia dei “Pandini”, sia dal punto di vista mediatico che speculativo. Ma il bello è che in ogni caso, l’amore di Nicola per questo leggendario modello di Fiat non ne è stato minimamente intaccato.

In quel periodo il buon Nicola di Panda ne aveva “solo” una ventina, ma il suo sogno - da realizzare proprio a Bibbiena dov’è cresciuto - non riguardava solo il "quante possederne”, ma soprattutto il “come condividerle” con altri appassionati e, soprattutto, come ringraziare tutti coloro che, da quando lui l’era piccino, lo hanno sempre sostenuto in questa vita vissuta in simbiosi col mitico Pandino.

In questa nuova puntata di “Nel Garage di...” scoprirete che a Nicola vogliono bene in tanti, e che quello che ha creato è “una promessa mantenuta”, in tutti i sensi.

Ben 37 Panda, e si continua!

Tutto ha avuto inizio quando Nicola aveva 3 anni: esiste una testimonianza video che conferma inequivocabilmente che la sua “ossessione” per le Panda era già possente in lui.

La questione poi ha iniziato a diventare quantitativamente rilevante quando Nicola, spinto da un sentimento di puro amore per la Fiat Panda, ha coinvolto la propria famiglia, dai genitori ai nonni, per non parlare di sua moglie Lucia e dei suoi suoceri. Gli approcci iniziali saranno anche stati diversi, ma il risultato è che tutti alla fine hanno creduto in lui, e nella Panda ovviamente.

Nel Garage di... Pandaman La Panda originale

Nel suo Museo di Bibbiena (presto visitabile), troverete la Panda 4x4 (color verde Tasmania) nota come “la promessa mantenuta”, ovvero la Panda che fu acquistata dai suoi genitori nel 2003, ancor prima che Nicola prendesse la patente, e il motivo... lo scoprirete nel video, dove apprenderete anche altre fantastiche storie.

Gli interni della Fiat Panda di prima generazione

Perché prima delle auto, per Nicola, ci sono le persone che hanno scelto prima di lui quella determinata Panda e l’hanno custodita fino al giorno in cui Nicola si è fatto avanti. Dalla Panda Top Ten di Merano, alla Edizione Limitata trovata a pochi chilometri da casa, fino all’acquisto del secolo, ottenuto con tenacia e pacatezza, e vi sto parlando della Panda Palber, la Rolls-Royce delle Panda.

Per ognuna di queste Panda e per tutte le altre ci sono aneddoti, momenti condivisi con la famiglia o, al contrario, tempo sottratto agli affetti, perché la passione è anche questo, sacrificio. Ma ve lo dico già: il sogno di Nicola (e Lucia), è quello che tutti noi ci auguriamo di incontrare almeno una volta nella vita.

La Fiat Panda 4x4 Sisley La Fiat Panda Italia '90

Mai dormito su una Panda?

Nicola e Lucia sono stati lungimiranti, e ben presto il “Regno di Pandaman” (come lo chiamo amichevolmente io) sarà visitabile, anzi vivibile, nel senso che potrete dormire vicino alle Panda o, tenetevi forte, magari anche sopra le Panda in tenda per riscoprire nei boschi intorno al Museo quello che la Panda Safaryways offriva ai propri clienti nei “raid del coraggio” tanto tempo fa... ma questa è decisamente un’altra storia che spero proprio che vi potranno raccontare direttamente Nicola e Lucia ben presto!

Nel frattempo... noi vi aspettiamo nei commenti e se c’è qualche Garage piccolo o grande che sia ma che sia emozionante da raccontare, fatecelo sapere, il prossimo video potrebbe essere ambientato proprio sotto casa vostra.