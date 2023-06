Fino a qualche anno fa il comune di Pandino era conosciuto unicamente agli abitanti della provincia di Cremona. Poi è arrivata l'idea tanto semplice quanto geniale: organizzare un raduno di Fiat Panda nel paese che con il nome sembra voler celebrare il mitico modello nato nel 1980. Risultato: un evento divenuto sempre più amato e apprezzato. Tanto da far segnare record su record.

Se infatti l'edizione 2022 aveva accolto 939 equipaggi il Panda a Pandino 2023 ha superato per la prima volta quota 1.000, con 1.051 Fiat Panda provenienti da tutta Europa.

Passato e presente

Dalle prime versioni di inizio anno '80 alle più recenti, passando per edizioni speciali come la Panda Italia 90, nata per celebrare i mondiali di calcio ed esemplari con più o meno vistose modifiche, le Fiat Panda hanno animato il weekend a pandino.

Non sono mancate naturalmente le Fiat Panda 4x4, regine delle trasformazioni in salsa offroad, più o meno esagerate. Tra queste era presente l'ultima incarnazione della versione più avventurosa della piccola torinese, la Panda 4x40°, realizzata in 1983 esemplari per celebrare i 40 anni dalla presentazione della prima generazione.

E il futuro?

Da anni la Fiat Panda è la besteller del mercato italiano, merito di dimensioni che si adattano perfettamente alla città e a motori mai assetati, da tempo disponibili anche in versione mild hybrid. Anche per la Panda però si parla ormai da tempo di una versione 100% elettrica, in arrivo nei prossimi anni e probabilmente ispirata - almeno per quanto riguarda lo stile - alla concept Centoventi presentata al Salone di Ginevra 2019.

Fiat Concept Centoventi

Potrebbe essere meccanicamente imparentata con la Fiat 600 e le altre piccole del Gruppo Stellantis come Peugeot 208 e Opel Corsa, con lunghezza inferiore ai 4 metri e la stessa filosofia di sempre.