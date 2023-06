Tanti auguri Panda 4x4! La “scalatrice” di Fiat compie 40 anni e, per celebrare questa importante ricorrenza, il brand italiano presenta la 4x40°, un’edizione davvero speciale della Panda attuale (con prezzo di listino ancora non comunicato).

Realizzata in 1.983 esemplari (in onore dell’anno di nascita della 4x4 originale), l’edizione limitata si distingue per una serie di aggiunte esclusive e per la trazione integrale, che rendono omaggio alle 800.000 unità di Panda 4x4 vendute nel corso dei decenni.

I dettagli dell’icona

La 4x40° si basa sull’allestimento Cross e si riconosce per la tinta carrozzeria color Avorio e per i cerchi Style bicolore da 15”. Gli esterni sono ulteriormente arricchiti dalle calotte degli specchietti nere e dalle modanature laterali verniciate con logo 4x40° rosso, oltre ad una serie di adesivi celebrativi che raffigurano la sagoma della Panda originale.

Le modanature con grafica 4x40° Il dettaglio in corrispondenza del montante posteriore della Fiat Panda 4x40° I sedili della Fiat Panda 4x40°

Il coloro Avorio si ritrova anche negli interni sulla plancia e negli inserti soft touch dei sedili. Su questi ultimi sono presenti altre icone celebrative dedicate alla Panda, una doppia cucitura rossa e tessuto riciclato negli inserti centrali.

La dotazione di serie

Per il resto, la dotazione della Panda è molto simile a quella della versione Cross di partenza, con un kit carrozzeria dedicato caratterizzato da paraurti specifici con fendinebbia e luci diurne a LED, vetri oscurati, ganci traino anteriori rossi e barre al tetto nere.

Fiat Panda 4x40°

L’equipaggiamento di serie della Fiat comprende anche il sedile del guidatore regolabile in altezza, il volante in pelle, la radio DAB con touchscreen da 7” compatibile con Android Auto ed Apple Car Play, il climatizzatore automatico e i sensori di parcheggio posteriori.

Il debutto della 4x40° avverrà il 17 e 18 giugno al raduno “Panda a Pandino” che riunirà quasi 1.000 partecipanti provenienti da tutta Europa, pronti a celebrare l’icona italiana.