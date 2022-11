Benzina, gasolio, GPL, metano, ibrido ed elettrico: non sono molte le auto che possono vantarsi di aver avuto in listino tutte queste opzioni, e tra le poche ce n'è una popolare che più popolare non si può: parliamo della Fiat Panda, un'auto nata sotto la stella della semplicità e della praticità e che proprio per questo ha sempre cercato di assecondare tutte le tendenze.

Prodotta dal 1980 fino ai giorni nostri in tre distinte generazioni, l'ultima delle quali ancora in carriera, la Panda ha ospitato sotto il suo cofano un buon numero di motori, ma è la varietà di alimentazioni a renderla quasi unica. Vediamola serie per serie

Fiat Panda (141) prima serie 1980-1986

Nata per inserirsi subito al di sopra della 126 nel 1980, la prima Panda ha un'impostazione meccanica totalmente diversa, con motori anteriori invece che posteriori. Il primo di questi arriva proprio dalla "piccola" ed è un bicilindrico raffreddato ad aria da 30 CV siglato appunto "30", affiancato dal "45" a 4 cilindri, questo trasversale, proveniente dalla 127, ma sempre con distribuzione ad aste e bilancieri.

Fiat Panda 30 1980 Fiat Panda 45 1980 Fiat Panda 4x4 1983 - trasparenza

Due anni dopo arriva la Panda 4x4, spinta da un 1.0 (965 cc effettivi) poco più potente. La storia della Panda annovera anche una versione "34", con motore derivato 850, destinata all'esportazione e montata anche sulla versione prodotta in Spagna da Seat, che però la sigla "35".

Panda 30 - 652 cc: 30 CV, 117 km/h, 0-100 km/h 36 secondi

- 652 cc: 30 CV, 117 km/h, 0-100 km/h 36 secondi Panda 34 - 850 cc: 34 CV, 128 km/h, 0-100 km/h 28 secondi

- 850 cc: 34 CV, 128 km/h, 0-100 km/h 28 secondi Panda 45 - 903 cc: 45 CV, 140 km/h, 0-100 km/h 19,1 secondi

- 903 cc: 45 CV, 140 km/h, 0-100 km/h 19,1 secondi Panda 4x4 - 965 cc: 48 CV, 133 km/h, 0-100 km/h 18,6 secondi

Fiat Panda (141) "Supernova" - 1986-1991

La prima evoluzione arriva nel 1986 e cambia tutti i motori, introducendo le nuove unità della famiglia FIRE, tutte a quattro cilindri con albero a camme in testa, che cambiano sigla prendendo quella della cilindrata. Si parte con il "1000" da 45 CV (50 per la 4x4) portato al debutto pochi anni prima dalla Uno 45, e un inedito "750" da 34 CV.

A questo, nell'97 si aggiunge il 750 della versione Young: ha la stessa cilindrata e potenza del FIRE, ma deriva dal vecchio "900" aste e bilancieri, più economico da produrre e dunque di prezzo minore. Con la stessa logica, nell'89 viene offerta la Dance, che ripesca proprio il precedente 903 cc da 45 CV.

Fiat Panda 1986 Fiat Panda 750 FIRE 1986

Dall'86 all'89 (fino al '94 per la versione commerciale Van) in listino c'è anche il primo Diesel, un 1.3 aspirato da 37 CV proveniente da da 127 e Uno sulle quali però è più potente. Nel 1990, poco prima della successivo restyling, Fiat propone una versione elettrica con motore da 9,2 kW e batterie al piombo. Si chiama Elettra, e arriva insieme alla Selecta, dotata invece del motore FIRE 1.0 abbinato a un cambio automatico.

Panda Young - 769 cc: 34 CV, 125 km/h, 0-100 in 23 secondi

- 769 cc: 34 CV, 125 km/h, 0-100 in 23 secondi Panda 750 FIRE - 769 cc: 34 CV, 125 km/h, 0-100 km/h 23 secondi

- 769 cc: 34 CV, 125 km/h, 0-100 km/h 23 secondi Panda Dance - 903 cc: 45 CV, 140 km/h, 0-100 km/h 17,5 secondi

- 903 cc: 45 CV, 140 km/h, 0-100 km/h 17,5 secondi Panda 1000 FIRE/Selecta - 999 cc: 45 CV, 140 km/h, 0-100 km/h 16 secondi

- 999 cc: 45 CV, 140 km/h, 0-100 km/h 16 secondi Panda 1000 FIRE 4x4 - 999 cc: 50 CV, 155 km/h, 0-100 km/h 18 secondi

- 999 cc: 50 CV, 155 km/h, 0-100 km/h 18 secondi Panda Diesel - 1.301 cc: 37 CV, 130 km/h, 0-100 km/h 25 secondi

- 1.301 cc: 37 CV, 130 km/h, 0-100 km/h 25 secondi Panda Elettra - 12,5 CV (18 di picco): 70 km/h, 0-100 km/h n.d.

Fiat Panda (141) terza serie - 1991-2003

Il secondo restyling è più leggero sotto l'aspetto tecnico ma porta comunque novità anche tra i motori. Il 1000 ora è a iniezione elettronica single point (prima proposta soltanto sulle versioni esportate in alcuni Paesi) così come il motore 900 della Dance, ridotto a 899 cc. Inizialmente ci sono ancora i due 750, che però spariscono nel giro di due anni.

Fiat Panda 4x4 1993 Fiat Panda Elettra 2 - 1992

Dall'altro capo del listino arriva un 1100 i.e da 50 CV che equipaggia la Selecta in alternativa al 1000 a carburatori, sostituendolo del tutto dal '93, e la 4x4, passando a 54 CV nel '95. Del '92 è invece la seconda serie della Panda Elettra, aggiornata con nuove batterie al nickel e un motore più potente.

Panda Dance - 899 cc i.e., 39 CV, 135 km/h, 0-100 km/h 19,5

- 899 cc i.e., 39 CV, 135 km/h, 0-100 km/h 19,5 Panda 1000 FIRE i.e. - 999 cc, 45 CV, 140 km/h, 0-100 km/h 17 secondi

- 999 cc, 45 CV, 140 km/h, 0-100 km/h 17 secondi Panda 1100 FIRE i.e. Selecta/4x4 - 1.108 cc, 50-54 CV, 130 km/h, 0-100 km/h 17,5 secondi.

- 1.108 cc, 50-54 CV, 130 km/h, 0-100 km/h 17,5 secondi. Panda Elettra 2 - 16,5 CV (23,8 di picco) - 80 km/h, 0-100 km/h n.d.

Fiat Panda Cross 1.3 Multijet 2004 Fiat Panda Cross 1.3 Multijet 2004 - Il motore

Fiat Panda seconda generazione (169) - 2003-2012

La seconda generazione debutta nel tardo 2003 e fino a poco prima del lancio sembra destinata a non chiamarsi Panda ma Gingo, e diventare di fatto un nuovo modello. La gamma riparte dallo stesso 1.1 dell'antenata, che crea così un ulteriore elemento di continuità, a cui si aggiungono il 1.2 da 60 CV e il turbodiesel 1.3 16V Multijet da 69 CV, che si ritrova ad essere il top di gamma del primo listino.

Il 1.2 è offerto anche in combinazione con il cambio robotizzato Dualogic oppure con la trazione integrale. Anche il turbodiesel su può avere sulla Panda 4x4 ed è l'unico motore della particolare versione 4x4 Cross, con carrozzeria rivisitata.

Fiat Panda 100HP 2006 Fiat Panda 100HP 2006 - Il motore 1.4 16V

Nel 2006 Fiat presenta due versioni di vocazione opposta: da un lato la versione a metano, chiamata "Panda Panda" con il 1.2 8V che a gas riduce la potenza da 60 a 52 CV, e dall'altro la Panda 100HP, dotata di un 1.4 16V da ben 100 CV, tuttora la più potente Panda di serie di tutti i tempi e l'unica a scendere sotto i 10 secondi nello 0-100.

Tra il 2009 e il 2011 il 1.2 passa a 69 CV in tutte le versioni tranne quella a metano, che diventa Natural Power e riceve un 1.4 8V da 77 CV (62 a gas). Nello stesso periodo il 1.3 Multujet cresce da 69 a 75 CV.

Panda 1.1 - 1.108 cc, 54 CV, 150 km/h, 0-100 km/h 15 secondi

- 1.108 cc, 54 CV, 150 km/h, 0-100 km/h 15 secondi Panda 1.2 - 1.242 cc, 60-69 CV, 162 km/h, 0-100 km/h 14-13 secondi

- 1.242 cc, 60-69 CV, 162 km/h, 0-100 km/h 14-13 secondi Panda 1.2 GPL/Easy Power - 60/69 CV, 155-160 km/h, 0-100 km/h 14-13,2 secondi

- 60/69 CV, 155-160 km/h, 0-100 km/h 14-13,2 secondi Panda Panda - 1.242 cc, 60 CV (52 a metano), 148/140 km/h, 0-100 km/h 17-19 secondi

- 1.242 cc, 60 CV (52 a metano), 148/140 km/h, 0-100 km/h 17-19 secondi Panda Natural Power - 1.368 cc, 77 CV (62 a metano), 163-159 km/h, 0-100 km/h 12,8-14,9 secondi

- 1.368 cc, 77 CV (62 a metano), 163-159 km/h, 0-100 km/h 12,8-14,9 secondi Panda 1.2 4x4 - 1.242 cc, 60-69 CV, 145/148 km/h, 0-100 km/h 20-15,3 secondi

- 1.242 cc, 60-69 CV, 145/148 km/h, 0-100 km/h 20-15,3 secondi Panda 100HP - 1.368, 100 CV, 185 km/h, 0-100 km/h 9,5 secondi

- 1.368, 100 CV, 185 km/h, 0-100 km/h 9,5 secondi Panda 1.3 Mjt - 1.248 cc, 69-75 CV, 160-165 km/h, 0-100 km/h 13 secondi

- 1.248 cc, 69-75 CV, 160-165 km/h, 0-100 km/h 13 secondi Panda 1.3 Mjt 4x4 e Cross - 1.248 cc, 69-75 CV, 150-152 km/h, 0-100 km/h 18-16,1 secondi

Fiat Panda TwinAir 2012 Fiat Panda TwinAir 2012 - Il motore turbo da 875 cc

Fiat Panda terza generazione (319) 2012->

La terza generazione, si sviluppa sulla base della precedente ma con una carrozzeria più spaziosa. Il 1.2 8V da 69 CV rimane come motorizzazione base, anche nella versione a GPL Easy Power, mentre al vertice c'è il TwinAir da 0,9 litri che segna il ritorno di un bicilindrico sotto il cofano di una Panda.

Fiat Panda TwinAir Natural Power 2012 Fiat Panda TwinAir Natural Power 2012 - Il motore

Piccolo ma sofisticato e sovralimentato (esistono versioni aspirate da un litro per altri mercati), è disponibile in una versione standard da 85 CV, che salgono a 90 CV sulle Panda 4x4 e Cross, e fa da base anche a quella a metano Natural Power, con gli stessi 85 CV (80 a gas) che scendono a 80 (70) nel 2019.

Evoluzione simile per il turbodiesel 1.3 Multijet: si riparte dai 75 CV della generazione precedente, arrotondati a 80 sulla Cross, mentre nel 2015 tutte le versioni crescono a 95 CV, anche se circa quattro anni dopo il gasolio viene bandito dai listini delle "piccole".

Fiat Panda Hybrid 2020 Fiat Panda Hybrid 2020 - Il motore 1.0 FireFly

L'ultima novità risale alla primavera del 2020: il 1.2 va in pensione (tranne la versione a GPL che rimane in listino ancora un po') sostituito dal nuovo tre cilindri Firefly 1.0 N3 da 70 CV, più parco ma anche più povero di coppia, dotato di tecnologia mild hybrid che aggiunge anche l'ibrido alla "collezione" della Panda.