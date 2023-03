Devo ammetterlo: il titolo è forse un po' tirato. Perché il paese (meglio, l'isola) di cui parlo è Pantelleria e conta (secondo il censimento 2017) 7.665 abitanti. E non so se da quelle parti girino effettivamente almeno 7.666 Fiat Panda. C'è però un dato certo e certificato: lì si trova la più alta densità di Panda nel mondo.

Un luogo speciale praticamente interamente popolato da tutte le generazioni della piccola di casa Fiat, auto iconica nata nel 1980 e da allora diventata la bestseller della Casa. Ed è lei la protagonista del documentario "Pandelleria", pubblicato sul canale Youtube di Fiat (e che trovate qui sotto) dedicato - come si legge nei titoli di testa - a tutti i lavoratori di Pomigliano d'Arco, stabilimento dove dal 2011 viene assemblata la Fiat Panda.

Un'auto, tante storie

Ecco quindi le strade di Pantelleria popolate da Panda di tutte le generazioni e di tutti i colori, alcune rigorosamente di serie altre modificate negli anni. Come quella in versione Van, con 320.000 km sulle spalle, motore modificato e un tubo che dalle bocchette dell'aria condizionata va nel cassone, per creare un vano refrigerato. L'ingegno al potere.

Chissà se a elaborarla è stato Felice (lo trovate a inizio video), il meccanico di Pantelleria, colui che nel suo magazzino custodisce praticamente ogni pezzo di ricambio possibile e immaginabile per rimettere in sesto le Fiat Panda. Praticamente se avete giusto la scocca di una Panda potete andare da lui e montarla, vite per vite, pezzo per pezzo.

Il collezionista

La mia personalissima palma di "star" del documentario però va a chi le Panda le colleziona ed è arrivato a quota 200 pezzi. E non è ancora contento. Praticamente ogni variante mai prodotta si trova - o si è trovata - nel suo garage e ancora oggi ci sono esemplari storici.

Fiat Panda Italia '90

Come la Fiat Panda Italia '90, nata per celebrare i Mondiali di Calcio delle notti magiche (con l'immancabile Ciao, la mascotte, impressa sui montanti posteriori).

Panda di tutti i tipi e di tutte le epoche usate come sfondo per raccontare la storia di 14 abitanti di Pandelleria (pardon, Pantelleria) e delle loro auto.

Ci sarà sempre una Panda

"Da sempre best seller di Fiat, la Panda continuerà ad illuminare la strada verso il futuro del marchio". Si chiude così il comunicato che presenta il documentario e a rileggerlo dà un indizio sul futuro della citycar.

Fiat Concept Centoventi

Un futuro che sarà inevitabilmente elettrico e che sarà - anche - all'insegna della Panda. Potrebbe avere le forme della Centodieci concept o altre. Potrebbe debuttare già nel 2023 ed essere una delle due novità a batterie attese per il 2023. O forse no. Quello che è certo è che cambieranno le motorizzazioni, ma la Panda ci sarà sempre.