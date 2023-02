Fiat Topolino e un SUV lungo circa 4 metri. O forse la tanto chiacchierata nuova Fiat Uno. O ancora la nuova generazione di Fiat Panda. O chissà cosa altro. Ciò che è certo è che nel 2023 Fiat presenterà due nuove auto elettriche. Non si tratta di indiscrezioni in arrivo da anonime fonti interne alla Casa, ma dal numero uno di Stellantis.

In occasione della pubblicazione dei risultati finanziari del Gruppo infatti il ceo Carlos Tavares ha mostrato una slide nella quale si parla dei due nuovi modelli, con data di debutto fissata per la seconda metà del 2023. Zero indizi però sulla loro identità. Anche se...

Arriva il SUV?

Anche se qualche indizio lo abbiamo già. Si perché da tempo sappiamo che in quel di Tychy (Polonia) verrà prodotto il nuovo SUV piccolo marchiato Fiat, strettamente imparentato con la Jeep Avenger e con il modello marchiato Alfa Romeo (che non si chiamerà Brennero). E da più parti si è parlato e si parla del 2023 come anno di presentazione.

Fiat 600, il render di Motor1.com

I conti tornano quindi, quello che non sappiamo è quale sarà il nome del prossimo SUV Fiat. Potrebbe chiamarsi Fiat 600, modello chiamato a raccogliere l'eredità della 500X con un assetto maggiormente rialzato. O forse in Stellantis potrebbero pensare a resuscitare il nome "Uno" abbinato al suffisso "Cross", a richiamare un modello storico per Fiat abbinato a uno stile da SUV.

Fiat Uno Cross, il nostro render

Proviamo anche ad azzardare la data di presentazione, specialmente nel caso in cui il nome dovesse essere 600: 4 luglio. Un giorno da sempre legato alla Fiat 500 e della quale il nuovo modello potrebbe rappresentare la versione SUV.

Elettrica per la città

Data per (quasi) certa la presentazione del B-SUV, quale sarà la seconda novità elettrica? In questo di indizi non ce ne sono. Da tempo si parla della Topolino, di fatto la versione marchiata Fiat della Citroen Ami, il quadriciclo a batteria proposto anche da Opel con il nome Rocks-e.

Fiat Topolino, il render di Motor1.com

Una piccola 2 posti secchi ideale per la città e con la possibilità di essere guidata anche da minorenni. E con prezzi super accessibili: la Ami costa infatti poco più di 6.000 euro o 30 euro al mese per 48 mesi se si opta per il leasing.

Citroen Ami Opel Rocks-e

Cosa non sarà

Nelle due ipotesi non c'è quindi spazio per la Fiat Panda elettrica che, pare, dovrebbe riprendere lo stile della Concept Centoventi presentata nel 2019 al Salone di Ginevra. Perché è rimasta esclusa? Parliamo di sensazioni e del fatto che il lancio di un modello così importante - la Panda è l'icona Fiat assieme alla 500 - potrebbe essere anticipato da una massiccia campagna di teasing e comunicazioni semi ufficiali da parte della Casa.

Fiat Centoventi Concept

Per lei quindi se ne riparlerà nel 2024 o dopo ancora.