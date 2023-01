Un nome del passato sembra destinato ad avere nuova vita nel 2023 di Stellantis. Già, perché se l’attenzione di molti è rivolta alla Jeep Avenger (recentemente premiata come “Car of the Year”) e al possibile B-SUV di Alfa Romeo, un altro modello importante sarà la Fiat Topolino.

Fortemente legata a Citroen Ami e Opel Rocks-e, la baby Fiat potrebbe avere un ruolo cruciale nella mobilità condivisa a zero emissioni.

Tra passato e presente

Utilizzando come spunto le forme dei quadricicli leggeri Citroen e Opel e aggiungendo un po’ di fantasia, il nostro render immagina l’aspetto definitivo della Topolino.

Il nome non è ovviamente ufficiale (ma non lo era nemmeno quello del modello originale, la prima 500, che fu ribattezzata così per la somiglianza visiva col personaggio della Disney), ma l’impressione è che Fiat voglia mantenere una continuità con la sua storia. Anche perché la Topolino dei giorni nostri dovrebbe avere la stessa filosofia costruttiva essenziale del modello originale degli anni ’30.

Fiat Topolino, il render di Motor1.com

Lunga sempre circa 2,4 m e larga 1,4 m, la Topolino manterrà l’impostazione delle cugine tedesche e francesi, ma potrebbe avere una propria personalità.

Oltre al logo Fiat scandito a chiare lettere sulla piccola calandra, potrebbero esserci anche dei paraurti e dei passaruota in contrasto col resto della carrozzeria per “imitare” i parafanghi neri della prima Topolino. Gli inserti arancioni, invece, potrebbero essere un link all’estetica della Panda Cross.

In ogni caso, ogni cliente potrà personalizzare interni ed esterni con vari pacchetti.

Fino a 70 km in città

L’abitacolo della Fiat dovrebbe essere sostanzialmente identico a quello di Citroen e Opel, con due posti e una postazione per collegare lo smartphone e usarlo come infotainment e navigatore. Anche sottopelle, la Topolino non dovrebbe riservare sorprese, con una batteria da 5,5 kWh ricaricabile collegandosi a una presa da 10 A.

Gli interni della Opel Rocks-e

In circa tre ore, quindi, si riuscirebbe a fare un “pieno” sufficiente per circa 70 km, mentre la potenza dovrebbe rimanere di 6 kW (8 CV) e la velocità massima limitata a 45 km/h.

Come le cugine, anche la Topolino dovrebbe riscuotere un certo apprezzamento tra le società di car sharing, ma sarà possibile anche l’acquisto come privati. In quest’ultimo caso si potrà scegliere tra il noleggio o l’acquisto, con prezzi intorno ai 7.500-8.000 euro.