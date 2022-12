La Citroen My Ami Buggy è pronta a tornare. Dopo i 50 esemplari commercializzati lo scorso giugno (e andati sold out in 18 minuti), a primavera verranno messi in vendita altri 1.000 modelli.

Le modalità (e i prezzi) per ordinare questa variante esclusiva del quadriciclo elettrico saranno rese note nelle prossime settimane, ma Citroen avvisa che gli esemplari potrebbero andare a ruba il giorno stesso dell’apertura degli ordini.

Una “spiaggina” con tanta personalità

Così, si scrive un nuovo capitolo nella giovane storia di My Ami, che in Italia ha raggiunto le 10.000 unità vendute dal lancio del modello originale avvenuto nel 2020. La mini vettura è utilizzata da privati, aziende ed enti locali per muoversi in modo agile, “smart” e a emissioni zero nei centri cittadini.

Citroen My Ami Buggy

Citroen non descrive nei dettagli la nuova edizione speciale, ma è molto probabile che si tratti dello stesso allestimento visto sulla Ami di giugno. La Buggy ha una serie di personalizzazioni con stile da fuoristrada, con paraurti rinforzati e nuove modanature su tutta la carrozzeria. I colori principali sono il nero e il verde che donano alla piccola Citroen un aspetto quasi “militare”, pur con uno spirito da “spiaggina”.

Gli interni della Citroen My Ami Buggy

Il tetto apribile con la capote grigia e le portiere senza pannelli a vista lasciano entrare tanta luce nell’abitacolo, il quale si contraddistingue per uno speciale tessuto tecnico dei sedili e per altri dettagli inediti.

La My Ami Buggy originale è stata venduta a 9.790 euro ed è possibile che Citroen replichi questo stesso prezzo di listino. Le consegne dei primi esemplari sono previste entro la fine dell’estate 2023.