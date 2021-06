Ultracompatta, versatile e ancora più anticonformista: la prima Citroen AMI arrivata in Italia è già stata personalizzata. La citycar francese ha ricevuto le cure di Garage Italia, l’hub creativo milanese fondato da Lapo Elkann. Così la AMI punta a conquistare sempre di più i giovanissimi.

A richiedere la personalizzazione è stata la prima cliente nel nostro Paese, una 16enne di Torino (Federica Levy). La versione MY AMI POP è stata ribattezzata “777 by Garage Italia” e si distingue per le fiancate azzurre e il numero 777 che riprende le sigle della collezione della famiglia della giovane.

Un’AMI fuori dal comune

L’altro colore dominante è l’arancione che presente sul frontale e sul posteriore della vettura, oltre alle razze dei cerchi. I fari e la parte centrale del “muso” sono arricchiti da un altro profilo azzurro.

La giovanissima proprietaria è soddisfatta del risultato finale:

“Desideravo un’AMI ancora più colorata e divertente e che esprimesse vitalità attraverso l’azzurro, che mi ricorda il mare, e l’arancione che richiama i colori caldi del sole e dell’estate. Ora la mia AMI sembra una vera auto da corsa ed esprime la libertà con cui posso muovermi ogni giorno in città”.

Fino a 75 km di autonomia

Ricordiamo che l’AMI non è una vera e propria auto (legalmente parlando). Si tratta, infatti, di un quadriciclo leggero e si può guidare a 14 anni con la patente di categoria AM. La propulsione è 100% elettrica e assicura 45 km/h di velocità massima e un’autonomia di 75 km. Per la ricarica sono necessarie 3 ore collegandosi ad una presa di corrente domestica.

I soli 2,41 metri di lunghezza, gli 1,39 metri di larghezza e un diametro di sterzata di 7 metri sono altri elementi interessanti per la guida cittadina. La Citroen si può acquistare online al costo di 7200 euro e sono disponibili anche varie formule di noleggio. Inoltre, si può usufruire dell’ecobonus per ottenere uno sconto sul prezzo di listino.