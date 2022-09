La gamma della Citroen Ami si arricchisce con la versione My Ami Tonic. Il nuovo allestimento pone l’accento sullo stile e su una dotazione ancora più completa per il quadriciclo elettrico guidabile dall’età di 14 anni e venduto in oltre 7.800 esemplari in Italia.

Già ordinabile, ha un prezzo di partenza di 8.990 euro. Ecco le caratteristiche complete.

Le novità della My Ami Tonic

La My Ami Tonic si riconosce per le originali personalizzazioni e gli inserti color khaki e giallo. In particolare, i dettagli khaki sono presenti sulle modanature esterne, sugli adesivi delle portiere e, all’interno, sui vani portaoggetti e sulle reti di contenimento integrate nelle portiere.

Il giallo, invece, si trova sulla mascherina anteriore, sulle cinghie utilizzate nell’abitacolo per chiudere le portiere e sul gancio per la borsa sul lato passeggero.

In aggiunta, sono presenti varie frecce sulla carrozzeria. Ad esempio, ci sono le frecce posizionate sui vetri posteriori che puntano verso l’apertura dei finestrini e quelle sotto alle portiere che indicano la direzione di apertura. Infine, un adesivo indica la longitudine che corrisponde alle coordinate GPS del centro tecnico del Gruppo Stellantis a Vélizy.

Il listino completo

Il nuovo allestimento conferma buona parte della dotazione della Citroen Ami, come i copriruota, la mascherina nera sotto al parabrezza anteriore, i paraurti protettivi e le barre sul tetto. Dentro, invece, sono presenti il supporto per lo smartphone, tre vani portaoggetti, tappetini e il connect-box Dat@ami.

Ricordiamo che la Citroen può contare su una batteria da 5,5 kWh che permette un’autonomia di 70 km e una velocità massima limitata a 45 km/h. Oltre all’acquisto per privati, il quadriciclo è disponibile nei servizi di car sharing di molte città italiane.

Con l’arrivo della versione My Ami Tonic, escono dal listino gli allestimenti My Ami Khaki e My Ami Vibe.

Ecco la gamma completa: