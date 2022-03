La Citroen Ami si rivolge ai giovani. Questo lo sappiamo bene e ve ne abbiamo parlato più volte. La novità adesso è nella sua "promozione" tra i potenziali acquirenti. Proprio perché l'auto si rivolge alle nuove generazioni la casa francese ha pensato a qualcosa di inedito e molto legato ai principali canali di comunicazione di oggi: i social. L'iniziativa si chiama My Ami Superfan e invita i proprietari di Ami a diventare "Ambassador" dell'auto.

Il primo passo per chi vuole diventare Ambassador di Ami è registrarsi sull'apposito portale, inviando le foto dell'auto e le proprie generalità. Tra tutte le candidature Citroen ne selezionerà 50.

Attraverso la stessa piattaforma, gli utenti selezionati entreranno in contatto con il potenziale acquirente di Citroen Ami più vicino e risponderanno alle domande. Le informazioni potranno essere fornite con dei video e, successivamente, qualora espressamente richiesto dal futuro acquirente, potranno essere illustrate dal vivo.

Ciascun Ambassador verrà "ripagato" dalla Casa con dei buoni per acquistare ricambi o accessori di personalizzazione della propria auto (tra i premi 10 euro per ogni test drive effettuato; da 60 euro a 90 euro - a seconda del modello di Ami - per ogni vendita conclusa).

I requisiti per diventare Ambassador della Citroen Ami sono piuttosto semplici. Basta essere un proprietario privato dell'auto ed essere disponibile a spiegare la propria vettura.

Il ruolo dovrà essere anche chiaramente esposto sul proprio profilo social, che dovrà essere utilizzato per promuovere l'auto abbastanza spesso, tramite post classici o stories.

L'obiettivo dell'iniziativa è quello di creare dei divulgatori di conoscenza sulla Citroen Ami, in grado soprattutto di rassicurare il futuro acquirente sulla semplicità di utilizzo e sulle innumerevoli possibilità che può offrire la mobilità elettrica, a zero emissioni.

Alessandro Musumeci, Marketing Manager di Citroën Italia, ha commentato così l'iniziativa:

Il programma My Ami Superfan è perfettamente in linea con la nostra firma di Marca “Inspired By You” poiché riflette l’approccio con cui Citroën si adegua costantemente ai nuovi stili di vita e di consumo, per essere sempre più vicina alle esigenze dei suoi clienti. Si tratta infatti di un progetto pensato per le persone, per offrire loro l’opportunità di condividere in maniera diretta la propria esperienza con Citroën Ami-100% ëlectric ed aumentare così il numero dei punti di contatto per facilitare la conoscenza ed il test drive di questo nostro oggetto di mobilità, sempre più apprezzato e richiesto dal pubblico italiano.