Oggi tutto si può comprare online, anche le auto. Citroen però va oltre e con la AMI, quadriciclo a due posti che può essere guidato anche dalla cosiddetta Generazione Z (a partire dai 14 anni basta la patente AM), propone di customizzare l'auto come se fosse un accessorio di moda.

Sempre più persone infatti vogliono un'auto su misura. I dati di vendita dicono che in Italia quasi tutti i clienti (90%) hanno scelto la AMI in una delle versioni con personalizzazione e non si è accontentato di quella base.

Un catalogo diviso in due

Sul sito custom-myami.it ci sono due strade da percorrere: scegliere o creare. Nel primo caso si può scegliere di personalizzare con le grafiche disegnate da Citroen. Sono adesivi a tema jungle, mimetico, british, techno o Tutti Frutti. Ci sono stickers semplici da 29 euro o stickers più grandi da 89 euro.

Sezione SCEGLIERE Sezione CREARE

Nella sezione "creare", invece, l'utente sceglie di customizzare l'auto per intero (619 euro) o in parte, ad esempio gli stickers per le portiere hanno un prezzo che va da 269 a 339 euro in base alla grandezza. Scelta la porzione di auto da personalizzare si può davvero dare sfogo alla fantasia, inserendo foto, immagini e/o scritte di ogni genere. Poi si "aggiunge al carrello" e si procede con l'ordine.

Gli adesivi personalizzati, sottolinea Citroen, "sono stati realizzati dal partner Faab Fabricauto in Francia e possono essere creati a partire da immagini o foto appartenenti al cliente nel rispetto delle normative sui dritti di privativa di terzi, di ordine pubblico e comune decoro".

Firme famose chiamate in ballo

Parlando di unicità, vale la pena ricordare che la prima Citroen AMI d'Italia era stata elaborata da Garage Italia e di recente lo stilista milanese Massimo Alba ha creato una AMI speciale. La sua presentazione è avvenuta a Milano nello showroom dello stilista e porta la firma nel nome.

