La Citroen C5 Aircross si evolve con un restyling di metà carriera che ne aggiorna l’estetica e l’abitacolo. Un look più moderno, quindi, per il SUV medio del Double Chevron che mantiene intatte dimensioni e motorizzazioni (anche ibride plug-in) e che arriverà nelle concessionarie italiane nel corso dell’estate 2022. Scopriamo tutte le novità del restyling.

Tonalità più scure

Il cambiamento più radicale della C5 Aircross riguarda il frontale. Citroen ha completamente ridisegnato il “volto” del suo SUV inserendo un nuovo paraurti con protezioni nere e grigie e fari a LED ancora più sottili. I proiettori sono integrati nello stile della mascherina e sono uniti al centro da due linee cromate.

Nuova anche la grafica dei fari posteriori, mentre di lato, la C5 Aircross ha mantenuto le tipiche minigonne con gli Airbump e sono stati aggiunti nuovi cerchi in lega da 18” Pulsar con inserti neri.

In generale, sono tanti i dettagli scuri presenti nel restyling. Oltre ai cerchi, sulla Citroen troviamo anche specchietti retrovisori e barre sul tetto di colore nero lucido. Sempre a proposito di tinte, alla gamma si è aggiunta l’Eclipse Blue.

Punta su comfort e tecnologia

La C5 Aircross è stata rivista anche nell’abitacolo con l’adozione di un nuovo sistema d’infotainment con schermo a sbalzo da 10”. I ritocchi riguardano anche la plancia che presenta bocchette del climatizzatore riposizionate e aggiornate nelle forme.

Nel tunnel centrale, la leva del cambio è stata sostituita da pulsanti e comandi shift-by-wire, mentre il quadro strumenti digitale ha una nuova veste grafica.

A livello di comfort, si possono richiedere i sedili Advanced Comfort (già presenti anche su C4 e C5 X) che possono contare su uno strato di imbottitura extra di 15 mm. In più, le poltrone anteriori sono disponibili con funzioni di riscaldamento, ventilazione e programmi di massaggio. Infine, per gli allestimenti più ricchi sono disponibili nuovi rivestimenti in alcantara e pelle traforata.

Citroen non ha annunciato prezzi e motorizzazioni del restyling. Per quanto riguarda i motori, comunque, ci aspettiamo una conferma delle unità 1.2 da 130 CV a benzina, 1.5 da 130 CV a diesel e ibrida plug-in da 225 CV.