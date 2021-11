Le novità Citroen per il 2022 si preannunciano interessanti e all'insegna dell'assetto più o meno rialzato, con modelli di differenti stili e segmenti ad allargare ulteriormente la gamma del Double Chevron, già arricchita nel 2021 con 2 novità come la nuova generazione della Citroen C4 e la C5 X. Il 2022 ripartirà esattamente da qui, ossia dall'effettivo arrivo sul mercato della nuova ammiraglia, già in vendita ma in attesa di arrivare su strada con le prime consegne ai clienti.

Il resto dell'anno, tuttavia, dovrebbe riservare anche altre novità per ora non confermate: nel 2022 dovrebbe infatti iniziare a completarsi il rinnovamento del cuore della gamma, che passerà per altri 2 modelli compatti: sono infatti attesi il restyling della C5 Aircross e il possibile debutto di un nuovo SUV derivato dalla C4. Non è da escludersi, poi, che si veda un'anteprima della prossima generazione di C3, anche se l'arrivo effettivo non avverrà prima del 2023. Ecco, dunque, cosa Citroen potrebbe mostrarci nei prossimi mesi.

Citroen C3

L'anno del debutto della Citroen C3 di quarta generazione, come già accennato, sarà il 2023, ma non ci stupiremmo se la nuova utilitaria francese si mostrasse in leggero anticipo, magari sotto forma di concept car.

In un certo senso è come se lo avesse già fatto l'estate scorsa, quando è stata presentata la nuova C3 per i mercati indiano e sudamericano (nella foto sotto) che tuttavia ha una fisionomia molto più vicina a quella di un piccolo SUV, ma misure più generose persino dell'attuale C3 Aircross. Potrebbe però suggerire qualche spunto di design.

Citroen C3 (India e Sudamerica)

Se per l'India si punta su un modello espressamente familiare, qui da noi l'utilitaria invece resterà tale, anche se dovrebbe confermare l'assetto un po' rialzato dell'attuale per distinguersi dalle cugine Peugeot 208 e Opel Corsa. La Citroen C3 è infatti l'unico modello di segmento B della ex-PSA (insieme a C3 Aircross, appena ristilizzato) che non è ancora stato aggiornato alla piattaforma CMP che renderà disponibile anche per lei una variante 100% elettrica.

Nome Citroen C3 Carrozzeria berlina 2 volumi Motori benzina, elettrico Data di arrivo 2023, possibile anteprima o concept nel 2022 Prezzi -

Citroen C4 Aircross

Il piano per la famiglia della compatta Citroen C4 prevede 3 distinti modelli: alla berlina/crossover che la Casa ha introdotto nel 2021, anche in versione elettrica, sono attese una 4 porte un po' più classica per mercati in cui sono ancora richieste le 3 volumi, come la Cina e alcuni Paesi dell' Europa orientale, dove sostituirà la C-Elysee, e un SUV vero e proprio.

Citroen C4

Quest'ultimo completerà la famiglia delle Aircross riprendendo il nome di C4 Aircross, utilizzato qualche anno fa per un modello derivato dalla Mitsubishi ASX (qui sopra).

Nome Citroen C4 Aircross Carrozzeria SUV Motori benzina, elettrico, diesel (non confermato) Data di arrivo seconda metà 2022 (anteprima) Prezzi -

Citroen C5 Aircross restyling

La Citroen C5 Aircross ha rivestito per qualche tempo il ruolo di ammiraglia del marchio francese, completandosi nel 2020 con il modello ibrido plug-in che ad oggi rappresenta l'unica forma di elettrificazione per il SUV francese.

Citroen C5 Aircross

Per avere una C5 Aircross 100% elettrica bisognerà attendere la prossima generazione, in arrivo però tra qualche anno. Nell'attesa nel 2022 il SUV del Double Chevron passerà attraverso un classico restyling di metà carriera, per il quale ci aspettiamo una rinfrescata al design con fari e mascherina in stile C4 e C5 X, aggiornamenti nelle tecnologie di bordo e listini leggermente ritoccati ma nessuna autentica rivoluzione. Anche il motore diesel, che l'ammiraglia C5 X non offre, qui dovrebbe per ora restare al suo posto.

Nome Citroen C5 Aircross Carrozzeria SUV Motori benzina, diesel, ibrido plug-in Data di arrivo primavera 2022 Prezzi da 28.500 euro (indicativo)

Citroen C5 X

Di lei sappiamo già tutto, prezzi inclusi: la Citroen C5 X continua la tradizione delle medie fuori dagli schemi, con una fisionomia che mescola un po' di berlina, station wagon e crossover e una gamma che rinuncia al diesel proponendo motori a sola benzina PureTech da 130 o 180 CV con cambio automatico EAT8 oppure l'ibrido plug-in nella versione a 2 ruote motrici a 225 CV.

Citroen C5 X plug-in Hybrid