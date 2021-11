Le offerte di novembre non riguardano soltanto modelli prossimi alla fine della loro carriera, ma anche vetture uscite sul mercato da pochissimo: ad esempio, la nuova Citroen C5 X, grande crossover che punta molto sullo spazio e sulla comodità di bordo.

Per una Citroen C5 X PureTech 130 Start & Stop, con il cambio automatico EAT8 e in allestimento Feel Pack, il listino iniziale di 33.250 euro scende fino a 28.250 euro euro, oppure 27.500 euro con il finanziamento Simply Drive: in tutto, 5.700 euro di sconto.

Versando un anticipo di 8.644 euro, le rate mensili sono poi 35 da 209,01 euro (TAN 5,49%, TAEG 6,79%); al termine, la maxi rata è pari a 14.881,5 euro, per un massimo di 30.000 km. Nell'offerta non sono inclusi altri servizi, che si possono comunque richiedere.

Vantaggi

Un’offerta su vetture in stock, sulle quali Citroen può agire con un trattamento di favore: lo sconto iniziale, senza permuta o rottamazione obbligatorie, può arrivare a 5.000 euro, e raggiungere i 5.700 euro in caso di finanziamento.

Per una vettura della categoria della C5 X, che si propone come moderna ammiraglia, anche la rata di 209 euro è piuttosto bassa.

Svantaggi

L’offerta è solo sulle vetture disponibili, e non è cumulabile con altre in corso; inoltre, occorre calcolare bene gli oneri finanziari, a partire dai 3,5 euro al mese per l’incasso delle rate.

In sintesi