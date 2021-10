Con l'arrivo di Lamborghini Urus e Aston Martin DBX, che hanno fatto capitolare anche due degli ultimi costruttori super-specializzati, abbiamo avuto l'ennesima conferma di quello che in fondo sappiamo già da almeno 15 anni, ossia che i SUV hanno definitivamente conquistato il mondo dell'auto e smesso da tempo di essere un fenomeno di nicchia.

Questo non vuol dire che il loro futuro sia garantito, visto che in previsione della nuova era elettrica molti costruttori stanno rivedendo il concetto in forme più soft, leggere ed efficienti, ma ora come ora, i dati di mercato continuano ad eleggere i modelli "a ruote alte" come la specie dominante.

Alla ricerca delle origini

Andando però indietro con la memoria, siamo sicuri di ricordare con quale modello ciascun costruttore ha iniziato? La risposta non è così scontata perché se oggi la parola SUV indica genericamente qualunque mezzo alto e integrale, complice il fatto che i fuoristrada veri e propri sono rimasti davvero pochi, all'inizio degli Anni 2000, quando il fenomeno ha preso piede, le cose non stavano così.

L'acronimo SUV, ossia Sport Utility Vehicle, che di per sé non contiene nessuna indicazione specifica, è nato per sottintendere quei modelli simili ai fuoristrada, ma più moderni nella concezione, meno estremi e più vicini alle auto per comfort e prestazioni stradali.

Magnificamente rappresentati dai capostipiti come Toyota RAV4, Honda CR-V, BMW X5 (ok, ve ne abbiamo spoilerati alcuni ma tranquilli, la rassegna è lunga e articolata) e Mercedes ML. Già, ML, non classe G, anche se ora si fa di tutta l'erba in fascio.

Con le dovute distinzioni

Molti produttori, infatti, negli Anni '90 avevano già in gamma un fuoristrada "vero", da cui i nuovi modelli si distinguevano piuttosto vistosamente. Sono proprio questi che andiamo a rivedere, tenendo fuori anche le cross country, ovvero le wagon "alte" che pure per qualcuno (come Audi e Volvo) sono state il vero antipasto. Ecco, allora, un elenco di tutti i SUV propriamente detti che 20 anni fa hanno fatto entrare i brand a noi più noti e tuttora attivi in Europa nell'era moderna.