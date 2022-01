Lunghezza: 4.160 mm

Larghezza: 1.756 mm

Altezza: 1.597 mm

Passo: 2.604 mm

Bagagliaio: min 410-520 max 1.289 litri

La Citroen C3 Aircross è l'evoluzione in chiave SUV della precedente C3 Picasso, la più piccola delle monovolume su cui Citroen ha costruito gran parte del suo successo negli ultimi 20 anni. Ne conserva infatti le forme voluminose, che promettono spazi interni sfruttati al massimo, ma con assetto e soluzioni stilistiche tali da farlo rientrare nella popolare categoria dei B-SUV.

Indubbiamente è uno dei modelli più interessanti per chi cerca un'auto piccola con il miglior rapporto possibile tra spazio abitabile e sfruttabile e misure esterne. Qualità non intaccate dal restyling del 2021, che ne ha aggiornato soltanto il look e alcune dotazioni.

Citroen C3 Aircross, le dimensioni

La lunghezza della Citroen C3 Aircross è di soli 4.160 mm, poco più di un'utilitaria e nella media dei B-SUV, come pure la larghezza di 1.756 mm e l'altezza, che sfiora il metro e 60 al tetto (1.597 mm) e lo supera in presenza delle barre longitudinali (assenti soltanto sulla versione base Live) che portano la sagoma a 1.637 mm.

Citroen C3 Aircross restyling 2021

Citroen C3 Aircross, bagagliaio e abitabilità

La Citroen C3 Aircross si distingue per il passo, la distanza tra il centro delle ruote anteriori e quello delle posteriori, particolarmente generoso, 2,604 mm, ossia oltre 2 metri e mezzo, uno dei più abbondanti tra i modelli di questa taglia. L'abitacolo molto avanzato e i passaruota posteriori spostati indietro danno come risultato un interno ampio e un divano, comodo per due adulti e in bambino, su alcuni allestimenti anche scorrevole.

Citroen C3 Aircross 2021, bagagliaio Citroen C3 Aircross 2021, divano posteriore

Il volume di carico sotto la cappelliera del bagagliaio normalmente è di 410 litri, ma sulle versioni Shine Pack o, a richiesta sulla Shine con il Family Pack, c'è il divano scorrevole di circa 15 cm e dunque si può arrivare a un massimo di 520 litri. Scorrevole o no, il divano è diviso in 2 parti asimmetriche, di cui la più ampia include il bracciolo centrale estraibile.

Citroen C3 Aircross, bagagliaio a sedili abbattuti

Abbattendo del tutto lo schienale e sfruttando tutta l'altezza, si ottengono un volume complessivo dietro i sedili anteriori di 1.289 litri con uno spazio di carico longitudinale di quasi 1.600 mm quasi perfettamente piatto, perché il meccanismo di ripiegamento fa abbassare le sedute in modo che gli schienali rimangano piatti e allineati al piano di carico a 2 posizioni.

La gamma della Citroen C3 Aircross non prevede motori elettrificati, ma offe comunque piccoli benzina e diesel aggiornati. i primi sono dei 1.2 turbo 3 cilindri, i secondi dei 1.5, con cambio automatico a 6 rapporti oggi di serie per le versioni più potenti, mentre la trazione è sempre anteriore.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione PureTech 110 110 CV Benzina Anteriore, cambio manuale PureTech 130 EAT6 131 CV Benzina Anteriore, cambio autom. BlueHDi 110 110 CV Gasolio Anteriore, cambio manuale BlueHDi 120 EAT6 120 CV Gasolio Anteriore, cambio autom.

Citroen C3 Aircross, le concorrenti con misure simili

Citroen C3 Aircross si confronta con la maggior parte dei B-SUV, che si concentrano in lunghezza maggiori o minori di 5 cm al massimo, quindi tra i 4,10 e i 4,20 metri circa, cm più cm meno.