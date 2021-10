Per la Citroen C3 Aircross il 2021 è l'anno del restyling che oltre ad aggiornare il disegno di diversi dettagli eterni e interni vede l'arrivo di sedili ancora più imbottiti e confortevoli, oltre allo schermo da 9" per il sistema di infotainment in plancia.

Per il crossover compatto francese, già in vendita in Italia da alcuni mesi, si confermano invece le motorizzazioni a benzina e diesel, come la 1.2 PureTech 130 con cambio automatico 6 marce EAT6 protagonista di questa prova consumi reali.

La Citroen C3 Aircross restyling con il motore a benzina più potente ottiene nel percorso standard Roma-Forlì una media di 4,5 l/100 km che equivale a una percorrenza di 22,22 km/l e a una spesa di 27,85 euro per il carburante. Non male l'efficienza, anche paragonata ad alcune concorrenti mild hybrid.

Bene nella classifica di efficienza dei crossover a benzina

Scorrendo la classifica consumi reali, troviamo infatti la rinnovata C3 Aircross 2021 in buona posizione con i suoi 4,50 l/100 km, superata nella categoria SUV/crossover a benzina solo dalla mild hybrid Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 100 CV (3,75 l/100 km - 26,6 km/l) e dalla Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 95 CV (4,30 l/100 km - 23,2), entrambe con potenze inferiori e cambio manuale.

La Citroen C3 Aircross restyling con motore 1.2 da 131 CV supera invece in efficienza rivali dirette come Renault Captur Intens TCe 130 EDC (4,70 l/100 km - 21,2 km/l), Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV automatica (4,90 l/100 km - 20,4 km/l) e Peugeot 2008 1.2 PureTech 155 CV GT EAT8 (5,00 l/100 km - 20,0 km/l), per restare su quelle con cambio automatico.

Specialista nel comfort

In effetti i nuovi sedili della Citroen C3 Aircross restyling si dimostrano sopra la media come morbidezza, supporto e comfort di viaggio, un vantaggio non da poco se unito all'impostazione generale dell'assetto che punta sul massimo comfort anche sulle strade peggiori.

Il motore tre cilindri turbo benzina da 131 CV offre buoni spunti, assistito dal buon cambio automatico EAT6 che non predilige però la guida sportiva. Lo spazio a bordo e nel bagagliaio è abbondante e la qualità delle finiture è buona sia dentro che fuori.

L'auto in prova è nell'allestimento top di gamma, quello Shine Pack che ha di serie cerchi in lega da 17" con finitura diamantata, tetto a contrasto nero, Keyless Access & Start, pacchetto Black per i dettagli esterni, telecamera posteriore e frenata d'emergenza automatica con allerta collisione. Con l'aggiunta di vernice metallizzata, tetto panoramico apribile, allerta angolo cieco, pneumatici all season, sedili anteriori riscaldati e altri pacchetti, il prezzo di listino tocca i 29.400 euro totali, salvo promozioni.

Chiede un po' più di benzina nel traffico

In generale i consumi di questa C3 Aircross PureTech 130 automatica non salgono troppo nelle altre condizioni di guida, con l'eccezione del traffico cittadino che sembra non giovare all'efficienza del crossover francese. Nella media i consumi autostradali e quelli del percorso misto urbano-extraurbano.

Il serbatoio da 45 litri di benzina garantisce autonomie attorno ai 600/700 km anche nelle condizioni di traffico e viaggio più critiche, con i 1.000 km ottenibili solo con una guida più attenta.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 8,0 l/100 km (12,5 km/l)

562 km di autonomia

562 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 6,1 l/100 km (16,3 km/l)

733 km di autonomia

733 km di autonomia Autostrada: 6,9 l/100 km (14,4 km/l)

648 km di autonomia

648 km di autonomia Economy run: 4,3 l/100 km (23,2 km/l)

1.044 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Citroen C3 Aircross PureTech 130 S&S Aut. EAT6 Shine Pack Benzina 96,00 kW Euro 6d-ISC-FCM 1.205 kg 142 g/km

Dati

Vettura: Citroen C3 Aircross PureTech 130 S&S Aut. EAT6 Shine Pack

Listino base: 26.550 euro

Data prova: 1/10/2021

Meteo (partenza/arrivo): Variabile, Pioggia 30°/Variabile, 24°

Prezzo carburante: 1,719 euro/l (Benzina)

Km del test: 933

Km totali all'inizio del test: 4.269

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 76 km/h

Pneumatici: Bridgestone Weather Control A005 Evo - 215/50 R17 95H M+S (Etichetta UE: C, A, 71 dB)

Consumi

Media "reale": 4,50 l/100 km (22,22 km/l)

Computer di bordo: 4,5 l/100 km

Alla pompa: 4,5 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 27,85 euro

Spesa mensile: 61,88 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 259 km

Quanto fa con un pieno: 1.000 km

La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.