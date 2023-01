La Fiat Tipo potrebbe avere presto una nuova vita. Entro il 2025, berlina, compatta e station wagon verranno sostituite in un colpo solo da un nuovo modello che proverà a rilanciare un nome storico dopo i cali nelle vendite degli ultimi anni.

A dare alcuni indizi importanti sulla nuova Tipo è nientemeno che Olivier François, ceo di Fiat, durante un’intervista ad Auto Express.

Forse 100% elettrica

Il rinnovamento totale della Tipo sarà inserito all’interno di una strategia più ampia che porterà il brand a introdurre anche le nuove Panda e Punto.

La nuova generazione avrà un occhio di riguardo per la spaziosità, tanto che l’idea di Fiat sarebbe quella di trasformarla in un crossover di nome e di fatto. Una scelta che non sorprende più di tanto visti i tanti esempi degli altri Costruttori, anche se François sottolinea che la Tipo “saprà essere un SUV in modo innovativo”.

È possibile che l’ispirazione per la nuova Tipo arrivi da alcuni prodotti pensati per il Sud America, come la Pulse. Anche perché l’idea del marchio italiano è quella di creare un modello globale con motorizzazioni diverse a seconda delle necessità dei clienti. Così, la Tipo europea potrebbe puntare maggiormente su propulsori elettrificati o 100% elettrici, mentre in Sud America verrebbero confermati i motori termici tradizionali.

Fiat Pulse

Proprio sulle motorizzazioni, François preferisce temporeggiare:

“La nostra ambizione è presentare solo nuovi modelli elettrici in Europa dal 2024. Ne abbiamo le potenzialità, ma dobbiamo osservare il mercato e ascoltare i clienti. Il costo delle batterie non si sta abbassando così velocemente come ci si aspettava. Se la tecnologia e le infrastrutture lo permetteranno ci faremo trovare pronti. Il fatto di creare un prodotto per più mercati ci permette di prendere tempo e di proporre intanto dei modelli con motore termico. Dobbiamo essere pragmatici”.

Il dilemma della piattaforma

La Tipo potrebbe essere uno degli ultimi modelli a essere costruito sulle piattaforme CMP/e-CMP, le stesse che hanno dato vita alla Peugeot 208 e alla Citroen C4. Ma potrebbe anche nascere sulla STLA Small, un’architettura dedicata esclusivamente alle vetture elettriche che verrà introdotta proprio in concomitanza col lancio sul mercato del modello.

Fiat Tipo Cross

Secondo Auto Express, Fiat potrebbe puntare sulla CMP per abbassare ulteriormente i costi e proporre così un prezzo di listino più competitivo. Per il momento non si sa altro: non resta che aspettare le prossime mosse di Fiat.