La Fiat Tipo non è forse il modello che si fa maggiormente notare nel panorama delle compatte, ma è uno di quelli che puntano più alla sostanza, alla praticità e allo spazio. non potrebbe essere diversamente visto che porta il nome di una delle auto più comode e spaziose mai prodotte da Fiat, la Tipo dell'88.

Oggi, la nuova Tipo continua a proporre tre carrozzerie: la berlina a 5 porte, che esaminiamo qui; la berlina a 4 porte e la Station Wagon. Tutte (tranne la seconda) offerte anche nella versione Cross e con motori benzina, diesel e benzina ibrido, ma con le medesime doti di abitabilità e capacità di carico che le rendono valide famigliari.

Fiat Tipo, le dimensioni

La Fiat Tipo è lunga 4,37 metri, 4.368 mm ad essere esatti, in linea con la maggior parte dei modelli del segmento C, come il passo che misura 2.680 mm. La larghezza, invece, si ferma a 1.782 mm, un po' sotto la media anche se lo spazio non ne risente, e recupera con l'altezza di 1.495 mm. Le Cross sono poco più abbondanti, circa 1-2 cm in tutte le dimensioni tranne il passo, ma soltanto per effetto di assetto e abbigliamento esterno.

Fiat Tipo 5 porte, i sedili posteriori Fiat Tipo 5 porte, il bagagliaio

Fiat Tipo, bagagliaio e abitabilità

L'abitacolo della Fiat Tipo 5p è accessibile e comodo: il divano ha forme semplici e un rivestimento in tessuto dai profili non troppo pronunciati che promette di accogliere senza problemi tutti e tre gli occupanti nonostante la presenza del bracciolo estraibile nello schienale.

Il bagagliaio è uno dei suoi punti di forza: anche questo è semplice ma regolare, con uno scalino pronunciato tra il fondo e la battuta del portellone, ma ha un volume di 440 litri che diventano 1.400 abbattendo lo schienale sdoppiato del divano.

Fiat Tipo Cross

Le motorizzazioni sono attualmente tre: il benzina 1.0 T3 da 100 CV, che ha sostituito il precedente 1.4, il 1.5 CV con sistema mild hybrid, da 130 CV e il turbodiesel 1.6 MJT sempre da 130 CV. I cambi sono manuali tranne sull'ibrido, che offre di serie il doppia frizione DCT a 7 marce.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 1.0 T3 100 CV Benzina Anteriore, cambio manuale 1.5 T4 Hybrid DCT 7 130 CV Benzina/elettrico Anteriore, cambio autom. 1.6 MJT 130 CV Diesel Anteriore, cambio manuale

Fiat Tipo, le concorrenti con misure simili

La Fiat Tipo 5p compete con tutte le berline compatte a 5 porte che si attestano tra 4,3 e poco meno di 4,5 metri, vale a dire con la maggior parte delle auto del segmento C: