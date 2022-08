C’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire, basta cambiare punto di vista. Anche con le auto. Prendiamo la Fiat Tipo, per esempio: è uno di quei modelli che ti sembra di conoscere da tutta una vita, anche se magari non sei mai salito a bordo. Sarà il nome, celebre sin dagli anni Ottanta, sarà che ha riscosso tanto successo.

Ora che però si è aggiornata profondamente ed è diventata Hybrid, c’è tanto da scoprire, a cominciare da un propulsore ibrido diverso da tutti gli altri powertrain mild-hybrid presenti sul mercato e che promette un’esperienza di guida reattiva e più efficiente. Abbiamo deciso di scoprirla meglio, in prima persona, e non potevamo che farlo col nostro Point of Review.

Fiat Tipo Hybrid: motore e guida

Prima di tutto, diamo un’occhiata a cosa c’è sotto il cofano della Fiat Tipo Hybrid. Un 1.5 turbobenzina a quattro cilindri è abbinato a due motori elettrici. Il primo è posizionato sopra il termico e funge da starter. Il secondo, invece, con tensione a 48V, aggiunge fino a 20 CV e 55 Nm. In sintesi: la Tipo sa andare in elettrico!

A differenza degli altri mild-hybrid, infatti, questo nuovo powertrain evoluto è in grado di fornire forza motrice esclusivamente elettrica alle ruote anteriori. Dunque l’avviamento avviene a zero emissioni ma anche parcheggi, manovre e ripartenze – quelle fasi in cui abitualmente si consuma più carburante - avvengono col motore a benzina spento.

La batteria, agli ioni di litio e posizionata all’interno del tunnel centrale, è in grado di ricaricarsi da sola sfruttando la rigenerazione in frenata o, viceversa, alle andature più sostenute, il surplus energetico erogato dal motore termico.

Il motore elettrico capace di dare trazione all’auto è integrato nel cambio a 7 marce a doppia frizione. In questo modo l’erogazione è sempre lineare e puntuale, colmando anche il lag del turbo.

Il risultato è che la Tipo Hybrid, con valori complessivi di 130 CV e 240 Nm di coppia, si dimostra sempre pronta e intuitiva, con comandi leggeri come il pedale del freno, di tipo elettronico.

Fuori dalla città, poi, la dotazione di ausilio alla guida è adatta anche ai viaggi più lunghi. L’abbiamo messa alla prova nel nostro video: vedere per credere!

Fiat Tipo Hybrid: design e spazio

La Tipo la conosciamo tutti, sì, ma quella della nostra prova “in prima persona” ha ancora più carattere. Non solo è la variante Station Wagon Cross, dunque con assetto rialzato e protezioni da SUV attorno alla carrozzeria, ma è anche la versione RED, cioè quella che presenta colore e dettagli specifici e, soprattutto, quando viene scelta, supporta l’organizzazione internazionale che lotta contro le emergenze sanitarie.

Anche i gruppi ottici sono nuovi: dietro cambia la struttura interna, davanti invece la tecnologia dei proiettori che ora sono full LED.

Il bagagliaio, a maggior ragione nella variante wagon, è pronto a qualsiasi esigenza con il suo valore minimo di 500 litri e tante funzionalità, come il piano che resta in posizione rialzata grazie a dei ganci. Buono lo spazio per cinque adulti, così come l’ergonomia dei comandi tra cui l’infotainment, chiaro nel layout e veloce nell’utilizzo.

Per vedere tutti gli altri dettagli, non resta che dare un’occhiata al nostro video: sarà come essere a bordo dell’auto!