Le auto dei Carabinieri sono numerose e di differenti tipologie, da fuoristrada a coupé sportive, passando per modelli più tradizionali. Modelli che si arricchiscono con l'arrivo della Fiat Tipo 5 porte, ordinata in 1.300 unità con formula di noleggio attraverso Leasys, società del Gruppo dedicata a formule di noleggio a lungo termine.

Un sodalizio quello tra Stellantis e i Carabinieri che ha radici profonde, eredità degli anni '50 e da allora continua con la presenza di almeno una vettura di Alfa Romeo, Fiat o Lancia all'interno del parco auto dell'Arma.

Divisa d'ordinanza

La Fiat Tipo dei Carabinieri ha la classica livrea delle Gazzelle, con carrozzeria in Blu Arma e tetto bianco, e sfoggia un allestimento dedicato sviluppato seguendo le specifiche dell'Arma, con buona parte dei componenti prodotti e assemblati nello stabilimento di Mirafiori.

Dotazioni specifiche che comprendono una coppia di lampeggianti sul e brandeggiante, vari Led incastonati nella calandra e in altre parti della carrozzeria e sirena bitonale. Specifiche comuni a tutte le auto dei Carabinieri, così come quelle presenti in abitacolo con predisposizione Radio Carabinieri, altoparlante aggiuntivo, tasti retroilluminati sul tunnel centrale, due porta arma sotto i sedili e altri vani per ospitare l'attrezzatura come torce, tablet, tonfa e paletta. Infine nel bagagliaio è sistemato un piano scrittoio scorrevole, plafoniera specifica e presa di corrente da 12V, cassetta pronto soccorso ed estintore da 2 kg

Tutte le Fiat Tipo dei Carabinieri sono equipaggiate col motore 1.6 Multijet da 130 CV, abbinato alla sola trazione anteriore e al cambio manuale 6 marce.