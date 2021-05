Una novità marchiata Fiat come la Tipo Cross che mantiene l'impostazione da berlina a cinque porte delle altre Tipo, ma con un assetto rialzato e look da crossover, merita di essere esaminata in ogni aspetto, anche nell'efficienza.

Ecco perché abbiamo deciso di sottoporre alla prova dei consumi reali la nuova Fiat Tipo Cross col motore 1.0 tre cilindri turbo benzina da 100 CV e il cambio manuale a 5 marce. Un nuovo classico per la hatchback italiana "Made in Turkey", anche se in salsa SUV.

Il risultato è buono: un consumo di 4,75 l/100 km (21,05 km/l) che corrisponde a una spesa di 27,86 euro per la benzina utilizzata nel percorso standard di 360 km.

Abbatte i consumi rispetto al precedente 1.4

Anche confrontando i 4,75 l/100 km della Fiat Tipo Cross con le medie registrate dalle altre auto compatte a benzina presenti nella classifica consumi reali, notiamo che l'italiana occupa le posizioni centrali della graduatoria.

Certo, è un po' lontana dalle regine della categoria, spesso dotate di motorizzazione a benzina mild hybrid, ma la Honda Civic 1.5 Turbo VTEC (4,45 l/100 km - 22,4 km/l) e la Ford Focus 1.0 Ecoboost Hybrid 155 CV (4,55 l/100 km - 21,9 km/l) non sono lontane.

Dietro la Tipo Cross ci sono invece la Mazda3 2.0 180 CV Skyactiv-X M Hybrid (4,90 l/100 km - 20,4 km/l), la diretta concorrente Ford Focus Active 1.0 EcoBoost 125 CV Aut. (5,25 l/100 km - 19,0 km/l) e la precedente Fiat Tipo 1.4 16v 95cv (5,80 l/100 km - 17,2 km/l).

Spaziosa, scattante e "onesta"

La Tipo Cross in prova dispone di qualche optional a pagamento come la vernice metallizzata (Verde Toscana), il Tech Pach comprensivo di infotainment Uconnect con schermo da 10" e radio DAB, allerta angolo cieco e specchietti cromati.

Il prezzo di listino tocca così i 25.500 euro (salvo promozioni) e permette di mettersi in garage una vettura sempre spaziosa per passeggeri e bagagli, confortevole nella morbidezza dell'assetto, con un motore brioso e ben equipaggiata. Solo la qualità di alcuni materiali dell'abitacolo non soddisfa troppo il tatto e la vista, ma nel complesso non tradisce l'onestà di un'auto proposta a un prezzo accessibile.

Non chiede troppa benzina

Anche guidandola negli altri tipici spostamenti quotidiani, la Fiat Tipo Cross 1.0 100 CV si dimostra relativamente parca nei consumi, soprattutto nell'utilizzo urbano-extraurbano.

Una maggiore richiesta di benzina emerge quando si deve affrontare sempre e solo il traffico cittadino o l'autostrada. Comunque nulla di preoccupante, anche per le soste al distributore diradate da un serbatoio da 50 litri.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 7,9 l/100 km (12,6 km/l)

630 km di autonomia

630 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 5,9 l/100 km (16,9 km/l)

845 km di autonomia

845 km di autonomia Autostrada: 6,8 l/100 km (14,7 km/l)

735 km di autonomia

735 km di autonomia Economy run: 3,9 l/100 km (25,6 km/l)

1.280 km di autonomia

1.280 km di autonomia Massimo consumo: 20,3 l/100 km (4,9 km/l)

245 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Emissioni CO2

(NEDC) Emissioni CO2

(WLTP) Fiat Tipo Cross 1.0 100 CV Benzina 73,30 kW Euro 6d-ISC-FCM 119 g/km 131 g/km

Dati

Vettura: Fiat Tipo Cross 1.0 100 CV

Listino base: 23.500 euro

Data prova: 14/05/2021

Meteo (partenza/arrivo): Pioggia, 18°/Nuvoloso, 18°

Prezzo carburante: 1,629 euro/l (Benzina)

Km del test: 825

Km totali all'inizio del test: 4.248

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 78 km/h

Pneumatici: Falken Azenis FK510A - 215/55 R17 94V (Etichetta UE: B, A, 69 dB)

Consumi

Media "reale": 4,75 l/100 km (21,05 km/l)

Computer di bordo: 4,6 l/100 km

Alla pompa: 4,9 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 27,86 euro

Spesa mensile: 61,90 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 258 km

Quanto fa con un pieno: 1.053 km

