Se in Europa le novità di Fiat arrivano con il contagocce, lo stesso non si può dire del Sudamerica, a cui sono riservati diversi modelli sfiziosi tra SUV, crossover, pick-up e anche qualche berlina. Modelli che troverebbero posto nella gamma europea del marchio, colmando i non pochi "buchi" del listino attuale, dalle utilitarie ai cassonati.

Si tratta, nella maggior parte dei casi, di modelli "a ruote alte", in ogni caso con varianti abbigliate in stile cross che in Paesi come il Brasile, vista l'abbondanza di sterrati, sono anche più gradite che da noi, per ragioni pratiche e non soltanto per moda. Ecco i modelli che probabilmente non vedremo ma che potremmo trovarci a desiderare.

Fiat Mobi

Fiat Mobi Like Fiat Mobi Trekking

In pratica la Fiat Panda per l'America Latina: ha uno stile vagamente cross e sospensioni rialzate anche nella versione normale, mentre per chi vuole davvero il massimo effetto c'è la Trekking.

I motori flexfuel a benzina/etanolo sono un 1.0 Fire a quattro cilindri e un più moderno tre cilindri Firefly, sempre da un litro, abbinato a un cambio automatico, entrambi da una settantina di CV.

Fiat Argo

Fiat Argo Fiat Argo Trekking

Se la Mobi è la Panda sudamericana, la Argo è in sostanza l'equivalente per il mercato brasiliano della scomparsa Punto. Lunga quattro metri esatti, offre motori 1.0, 1,3 e 1.8, offre anche lei una variante Trekking.

Fiat Cronos

Fiat Cronos Fiat Cronos retro

La Argo con la coda: la Fiat Cronos è una berlina a tre volumi, genere apprezzato in Sudamerica come nell'Europa dell'Est, è l'erede della Linea, che a sua volta era una quattro porte su base Fiat Punto. Lunga 4,36 metri, ha un bagagliaio da oltre 500 litri che fa perdonare una linea poco aggraziata.

Fiat Pulse

Fiat Pulse Audace

In pratica un B-SUV lungo appena 4,10 metri che deriva dalla Argo: spinto da un motore 1.0 Turbo 200 Flex a benzina ed etanolo, sviluppa 130 CV quando va ad alcool e 125 CV a benzina. Pulse costa l'equivalente di circa 13.000 euro. C'è anche una versione Abarth.

Fiat Fastback

Fiat Fastback

La Fiat Fastback deriva dalla stessa base della Pulse, ma ha dimensioni più importanti, con lunghezza di poco superiore ai 4,4 metri, una linea da SUV-Coupé e offre tre allestimenti tra cui una Limited Edition by Abarth. I motori sono entrambi Firefly turbo di ultima generazione, 1.0 e 1.3 da 130 e 185 CV.

Fiat Strada

Fiat Strada Freedom Single Cab Fiat Strada Ranch Doppia Cabina

Poco noto da noi, ma una vera istituzione in Sudamerica, Fiat Strada vanta più generazioni e con l'ultima è stato reso più aggressivo nel design, performante e versatile grazie alla scelta tra cabina singola e doppia.

Fiat Toro

Fiat Toro

Il modello top della gamma "utility" nasce sulla piattaforma di Jeep Cherokee, da cui recupera anche qualche ispirazione nel design: lungo 4,9 metri e disponibile con una comoda doppia cabina, è spinto da un 1.3 Turbo da 185 CV.