In Brasile la Fiat guida la classifica dei marchi auto più venduto, anche davanti a Volkswagen, e per mantenere questo primato viene commercializzato in questi giorni un SUV compatto molto atteso dal pubblico. È la Fiat Pulse che utilizza la nuova piattaforma MLA per proporre nel mercato sudamericano un SUV di nuova generazione che potrebbe piacere anche agli automobilisti europei.

Al momento non è previsto l'arrivo della Fiat Pulse in Europa, ma la sua progettazione basata su un'evoluzione dell'architettura MP1 dell'Argo e il debutto del nuovo motore 1.0 Turbo 200 Flex che a etanolo sviluppa 130 CV e alimentato a benzina ne esprime 125. Vediamola da vicino con i nostri colleghi di Motor1.com Brasile che ci propongono anche una video prova in anteprima.

Stile moderno da "world SUV"

Lo stile esterno appare moderno e piacevole, quasi più da "world car" - o meglio "world SUV" - che da prodotto destinato solo al Sud America. Disegnata in Brasile dal team di Daniel Gerzson e sotto la supervisione di Ralph Gilles, la Fiat Pulse si propone come qualcosa di molto diverso da una semplice Fiat Argo rialzata e, anzi, propone alcuni spunti stilistici che non sfigurerebbero neppure a fianco di alcune novità marchiate Audi.

La Pulse ha misure esterne contenute, con una lunghezza di 4,10 metri, una larghezza di 1,78 metri e un'altezza di 1,58 metri, accompagnate da un passo di 2,53 metri. Con queste dimensioni risulta quindi poco più compatta di Ford Puma, Hyundai Bayon, Opel Mokka, Seat Arona (simile alla Pulse per stile) e la rivale diretta brasiliana Volkswagen Taigo (Nivus in Sud America). La capacità di carico del bagagliaio è invece pari a 370 litri.

Ambiente tecnologico e connesso

Dentro la Fiat Pulse troviamo un ambiente altrettanto moderno e tecnologico, con lo schermo da 10,1" per l'infotainment in plancia delle versioni top di gamma (8" sulle altre) e la connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto. A questo si aggiunge un quadro strumenti digitale su display da 7" incorniciata da un volante di nuovo design.

Il sistema Fiat Connect Me per i servizi di rete permette di gestire diverse funzioni della vettura da remoto con smartphone o smartwatch. A distanza è quindi possibile accendere e spegnere il motore, bloccare e sbloccare la chiusura centralizzata e visualizzare le informazioni su manutenzione, avvisi alla guida e chiamate di emergenza.

Piattaforma rinforzata e nuovo motore 1.0 a etanolo da 130 CV

Rispetto alla piattafroma MP1 della Fiat Argo, questa MLA di Fiat Pulse ha un utilizzo ancora maggiore di acciaio ad alta e altissima resistenza con diversi rinforzi in punti strutturali per ottimizzare la sicurezza nei risultati dei crash test.

La novità più importante sotto al cofano della Fiat Pulse è il nuovo motore 1.0 Turbo 200 Flex, un tre cilindri turbo benzina MultiAir con blocco in alluminio che può funzionare sia a etanolo che a benzina, sviluppando rispettivamente 130 e 125 CV, oltre a una coppia di 200 Nm.

A questo propulsore, molto potente per gli standard brasiliani, è abbinato un cambio automatico CVT con 7 marce virtuali regolabile sulle modalità Normal, Manual e Sport con palette al volante. Il motore d'accesso alla gamma Pulse è invece il 1.3 Firefly da 101/109 CV e 139 Nm abbinabile a un cambio manuale a 5 marce o al CVT.

Il controllo TC+ ripreso dalla Fiat Strada permette di affrontare anche terreni a bassa aderenza e gli angoli di attacco e uscita (20,5° e 31,4°) promettono di aiutare nella guida fuori strada. La luce da terra è pari a 22,4 cm nella parte centrale e si riduce a 19,6 cm sotto il paraurti centrale.

Prezzi (in Brasile) da 12.136 euro

In Brasile la Fiat Pulse ha un prezzo base di 79.990 reais (12.316 euro al cambio attuale). La versione top di gamma è invece la Fiat Pulse Impetus 1.0 Turbo 200 Flex con cambio automatico che costa 115.990 reais; questo si traduce, oggi, in un prezzo di 17.860 euro.