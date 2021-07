La Fiat Pulse, SUV compatto destinato al mercato brasiliano, è sempre più vicino al lancio commerciale e in attesa di sbarcare nelle concessionarie mostra per la prima volta le foto dell'abitacolo, rimasti nascosti fino a oggi.

Foto che svelano quanto già si immaginava: alcune soluzioni derivano Fiat Argo (l'equivalente brasiliano di quella che era la "nostra" Fiat Punto) ma con modifiche di sostanza per renderlo più moderno e accattivante.

La somiglianza tra SUV e compatta sono prevalentemente nello sviluppo della plancia, con alcuni elementi condivisi come pulsanti e altri dettagli, mentre inserti come cromature, bocchette e comandi dell'aria condizionata, sistemazione del monitor dell'infotainment e forma del volante differiscono e non di poco.

Più digitale

Una delle novità principali è rappresentata dalla strumentazione 100% digitale con display a colori da 7", come sul restyling del pick-up Fiat Toro, con grafica praticamente uguale. Restando in tema monitor, balza all'occhio quello centrale da 10,1" per gestire il sistema di infotainment Uconnect (probabilmente la più recente versione 5 presentata a inizio 2020) compatbibile con Android Auto e Apple CarPlay anche in modalità wireless.

Sistema connesso grazie a una sim integrata, per utilizzare diverse funzionalità come monitoraggio live del traffico, controllare da remoto alcune funzioni dell'auto (come bloccare e sbloccare le portiere o verificare il livello del carburante) e per navigare sul web utilizzando la Fiat Pulse come hotspot wireless.

Altri dettagli da notare sono il volante molto simile a quello della Jeep Compass restyling e il pulsante rosso sulla razza sinistra, per attivare la modalità "Sport", a cambiare risposta di motore, cambio e assetto e modificare anche la grafica della strumentazione digitale. Non mancano poi i pulsanti per il cruise control (non adattivo) e per passare da una schermata all'altra.

Solo benzina e niente Europa

Lunga poco più di 4 metri e mossa da motori benzina aspirati e turbo, con potenza massima di 120 CV, la Fiat Pulse rimarrà un'esclusiva del mercato brasiliano e non arriverà in Europa. Inutile quindi pensare che possa fare da base al prossimo SUV di Fiat assemblato in Polonia assieme agli omologhi firmati Jeep e Alfa Romeo.