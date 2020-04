Anche in Italia i pick-up piacciono un po' a tutti per quel loro spirito avventuroso e rude che richiama alla mente lo stile di vita americano, pratico e informale anche in auto. Questo accade per gli enormi mezzi Made in USA come per i più piccoli veicoli con cassone che ormai sono sempre più rari.

Uno degli ultimi rappresentanti di questa categoria dei "baby pick-up" è proprio il Fiat Strada che in Brasile rinasce sotto forma di una nuova generazione con pianale inedito e uno stile che di sicuro piacerebbe anche da noi.

Difficile vederla in Italia

Il nuovo Fiat Strada, che prende molte ispirazioni stilistiche dal fratello maggiore Fiat Toro, molto difficilmente potrà essere venduto in Europa e in Italia, viste le tante differenze a livello di omologazione, dotazioni di sicurezza ed emissioni allo scarico che da noi hanno limiti stringenti per tutte le auto nuove.

Tutte, compresa la categoria dei veicoli commerciali in cui potrebbe eventualmente inserirsi la nuova Fiat Strada sul mercato italiano, cosa che al momento non è fra le priorità di FCA.

Stile e logo Fiat dal Sud America

Al momento dobbiamo accontentarci di scoprire a distanza questo nuovo Fiat Strada, visto che l'ultimo arrivato sul nostro mercato (nel 2012-2014) è stato quella della prima generazione ancora basata sulla Palio e uno stile che univa Siena e Grande Punto.

Questa seconda generazione che segue una lunga serie di facelift dal 1996 ad oggi sfoggia un design moderno sia dentro che fuori, dando risalto al grande logo-scritta Fiat sia davanti che dietro come starebbe per fare la Fiat Tipo restyling.

Motori a benzina fino a 109 CV

Il nuovo Strada usa invece la piattaforma MPP, l'assale rigido posteriore e i motori 1.4 Fire da 88 CV e 1.3 Firefly da 109 CV.

La carrozzeria può essere a cabina singola (2 porte) o doppia cabina (4 porte) e una capacità di carico massima di 750 kg, ma per tutti gli altri dettagli tecnici e di dotazioni vi rimandiamo all'approfondimento Fiat Strada su OmniFurgone.it e a tutte le info disponibili sul nuovo Fiat Strada.