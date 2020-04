Fiat Tipo restyling, le foto spia della versione Cross

A cinque anni dal debutto, la Fiat Tipo si avvicina al restyling di metà carriera e con queste foto spia abbiamo la conferma, non solo di come sarà il design del frontale, ma anche dell'arrivo di una nuova versione della familiare Fiat: la Tipo Cross, caratterizzata dalle tipiche protezioni sul paraurti.

Un'altra novità piccola, ma interessante, riguarda il logo: sparisce lo stemma Fiat a cui tutti siamo abituati e arriva quello nuovo. Già visto sul retro della 500 Elettrica - oltre che sui modelli destinati al mercato sudamericano - è quello composto dalla sola scritta "FIAT" con lettere grandi e "allungate".

Più tecnologica

Una seconda foto ci da la possibilità di vedere qualcosa dell'interno: dietro al nuovo volante multifunzione c'è un inedito virtual cockpit, che dovrebbe essere associato all'ultima versione di uConnect (ma questo dalle foto non si vede). L'aggiornato sistema di FCA è in grado di connettersi a internet per ottenere informazioni in tempo reale su meteo, traffico, prezzi carburante e molto altro.

La gamma motori

Il restyling della Fiat Tipo dovrebbe portare con sé anche le nuove motorizzazioni FCA, vale a dire i Firefly 1.0 turbo a tre cilindri e 1.3 turbo a quattro cilindri. Considerato che Fiat ha comunque dato il via all'elettrificazione (leggera) della sua gamma, è probabile che anche la Tipo giocherà una carta ibrida.

Per quanto riguarda la versione Cross delle foto, nonostante in apparenza abbia un look più da fuoristrada è molto probabile che la trazione rimanga anteriore, a meno che non ci siano sorprese in qualche motorizzazione specifica.