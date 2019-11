La Fiat Argo ha più o meno le stesse dimensioni di una Punto, ricorda la Tipo nel design e all’interno la tecnologia di bordo è la stessa della Jeep Renegade. È stata disegnata dal centro stile FCA in Brasile incontrando da subito il gusto del pubblico sudamericano tanto da essere in pianta stabile tra le prime 10 auto più vendute del Paese, insieme ad altre quattro Fiat che non esistono in Italia. Dopo gli allestimenti standard e Trekking - quello più fuoristradistico nell’aspetto - ecco l’S-Design, il più sportivo identico nei contenuti a quello che già da qualche mese è disponibile (per vari modelli) sul mercato europeo.

Fotogallery: Fiat Argo S-Design

39 Foto

Dai cerchi bruniti alle finiture cromate

L’allestimento ha debuttato in Brasile con la nuova Fiat Toro per poi essere proposto su Argo e Cronos. La nuova Fiat Argo S-Design è dotata di cerchi in lega da 15” bruniti, nuove calotte degli specchietti, fendinebbia, finiture cromate, badge S-Design e spoiler verniciato in nero. All'interno è di serie il sistema multimediale Uconnect con schermo da 7”, il climatizzatore e ifinestrini posteriori elettrici.

Sotto il cofano un 1.0 e un 1.3

Le motorizzazioni sono tutte a miscela di benzina ed etanolo, alimentazione che domina nel mercato brasiliano: un 1.0 3 cilindri da 77 CV e un 1.3 da 109 CV. Volendo si può optare per il più potente 1.8 E-TorQ da 139 CV della versione HGT che, però, non può essere scelta in allestimento S-Design.