Dopo un anno relativamente tranquillo, per il 2023 la gamma Fiat dovrebbe ricevere una bella scossa. Letteralmente, perché tra le vetture in arrivo ben due, stando alle recenti dichiarazioni del ceo Stellantis Carlos Tavares, saranno - anche - elettrici.

Il marchio torinese non ha ancora fornito dettagli, salvo che si tratterà di due modelli del segmento B, quello attualmente più "scarico" tra quelli in cui storicamente il brand è sempre stato forte. Quindi, rimangono tre nomi in lista, due dei quali probabilmente si "fonderanno" in una vettura sola.

I modelli Fiat candidati ad arrivare nel 2023

Fiat nuova Panda elettrica

Fiat concept Centoventi

Nel 2023 arriverà finalmente il modello di serie derivato dalla concept Centoventi che dovrà raccogliere l'eredità della Panda, anche se con tutta probabilità le dimensioni saranno leggermente maggiori, e offrire una soluzione che renda disponibile la trazione elettrica per tutti, più di quanto non stia facendo ora la 500e.

Dunque, questo modello potrebbe fare al tempo stesso le veci della Panda e della Punto. Detto questo, il 2023 sarà senz'altro l'anno del debutto ufficiale, mentre per l'inizio effettivo della produzione e delle vendite è possibile che l'orizzonte temporale vada a sconfinare nel primo semestre 2024.

Fiat nuova Punto

Fiat Punto, render 2021

L'erede dell'utilitaria uscita di scena nel 2018 è il modello di cui si parla da più tempo e uno dei più attesi propri perché da quell'anno Fiat si ritrova senza un modello fondamentale per la sua presenza sul mercato.

Il suo futuro appare però molto difficile da decifrare: da una parte potrebbe rientrare nella famiglia della nuova Panda (il cui destino è quello di dare vita a una serie di modelli sulla scia di quanto successo con la 500), con lunghezza intorno ai 4 metri e una stretta parentela meccanica con le "cugine" Peugeot 208 e Opel Corsa. Dall'altra, visto il successo di SUV & co., potrebbe essere accantonata in favore del SUV piccolo di cui vi parliamo di seguito.

Fiat B-SUV

Il render del B-SUV Fiat

Le ultime indicazioni e le foto-spia dei prototipi sopresi in prova di recente indicano questo come il più concreto e prossimo dei modelli in arrivo: si tratterà di un modello lungo poco più di 4 metri, in pratica la declinazione Fiat della Jeep Avenger svelata poche settimane fa e da cui nascerà anche una variante Alfa Romeo.

La base sarà la nuova piattaforma STLA Small, che inizialmente farà convivere motori tradizionali elettrificati ed elettrico puro. Molte le ipotesi sul nome, per il quale Fiat potrebbe rispolverare altri nomi illustri come Uno e chiamando il modello Uno Cross.