Le foto spia non sono una scienza esatta, ma spesso i prototipi, per quanto camuffati, sono riconoscibili e riusciamo a farci un’idea generale del modello che vi si nasconde.

In questo caso, però, non è semplice capire cosa si celi sotto lo spesso strato di mimetizzazioni. Andando per esclusione, pensiamo che questo sia il primo vero sguardo ad uno dei prossimi crossover di Stellantis, forse proprio la nuova Fiat Uno SUV.

DNA da Opel Mokka (e non solo)

Guardando bene, infatti, si notano fari e LED e proporzioni molto simili alla Opel Mokka. In particolare, la forma dei montanti e il massiccio paraurti sembrano essere un chiaro richiamo al crossover tedesco. È molto difficile, però, che si tratti di un prototipo della nuova generazione, dato che l’Opel ha debuttato sul mercato nel 2021. Al tempo stesso, le mimetizzazioni sono troppo pesanti per nascondere un restyling.

Lo stesso si può dire per Peugeot 2008, Citroen C4 e DS 3 Crossback, tutti modelli "giovanissimi" della famiglia Stellantis costruiti sulla piattaforma CMP. A questo punto, il campo delle ricerche si riduce a tre marchi che, in futuro, potrebbero aggiungere un crossover compatto alla propria gamma: Fiat, Jeep e Alfa Romeo.

Le ipotesi

Si parla da tempo dell’arrivo di una “baby Jeep”, un modello destinato ad occupare il segmento B con dimensioni più compatte della Renegade. Alimentato da motori a benzina (probabilmente mild hybrid) e, successivamente, elettrici, sarà assemblato nella fabbrica di Tychy, in Polonia, dove nasceranno anche le “cugine” di Alfa Romeo e Fiat.

Nei piani del Biscione ci sarebbe la Brennero, il SUV più piccolo di tutta la gamma. Anche in questo caso si parla di powertrain a benzina e 100% elettrici, con questi ultimi che potrebbero ricevere le stesse batterie di Peugeot 208 e 2008 da oltre 50 kWh.

Infine, c’è la suggestiva ipotesi della nuova Fiat Uno. La Casa ha continuato a utilizzare lo storico nome in Sud America con la “Novo Uno”, una compatta uscita dal mercato proprio negli scorsi mesi. E' possibile, quindi, che Fiat stia lavorando all’erede di questo modello trasformandolo in crossover, uno dei segmenti più apprezzati anche in mercati come Brasile e Argentina. E non è escluso l'eventuale arrivo in Europa.

Le ipotesi sul piatto sono diverse, quindi, e solo i prossimi avvistamenti ci permetteranno di capire di più sulla strategia di Stellantis che svelerà i suoi piani strategici il 1° marzo 2022.