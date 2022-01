Che per il Brasile quello alla Uno sia un addio davvero sentito lo dimostrano le tante iniziative di celebrazione che Fiat sta mettendo in atto. L’ultimo di questi tributi è un video che ripercorre la bella storia, lunga 37 anni, che ha unito questo particolare modello al popolo brasiliano.

La Uno è infatti stata un modello di enorme successo in America Latina, con oltre 4 milioni di unità vendute, e per molti ha rappresentato la possibilità di acquistare una prima auto tanto economica quanto funzionale. Il video è anche una celebrazione all’italianità nel mondo. È in portoghese ma, in basso, vi forniamo una traduzione per poter cogliere al meglio lo spirito del video.

"Caro Brasile ti scrivo..."

Il filmato è stato ideato dall’agenzia di comunicazione Leo Burnett e sfrutta l’espediente della lettera narrata in prima persona. È quindi la Uno a parlare e le sue parole sono accompagnate da un’animazione di varie disegni che riproducono alcune delle tappe più rappresentative di questi 37 lunghi anni.

Certo, la Uno brasiliana è parecchio diversa da quella che abbiamo conosciuto noi in Italia e ha raggiunto la massima evoluzione con l'ultima versione in edizione limitata in vendita che, giustamente, non poteva che chiamarsi "Ciao".

Il testo tradotto