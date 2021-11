Le novità 2022 di Alfa Romeo si concentrano su un unico nome, quello del SUV compatto Alfa Romeo Tonale, che proietterà il marchio di Arese nel mondo dell'elettrificazione dando il via alla nuova offensiva di Stellantis nell'alto di gamma che - secondo Jean Philippe Imparato, attuale ceo del brand - vedrà l'arrivo di un nuovo modello l'anno dal 2022 al 2026.

Alfa Romeo è infatti il brand che con DS e Lancia costituisce l'offerta premium del nuovo colosso Stellantis, ed è pronto a dare a Giulia e Stelvio nuove sorelle di differenti stili e dimensioni.

Ecco dunque le novità, in programma e possibili, di Alfa Romeo per il 2022

Alfa Romeo Tonale

Il nuovo SUV compatto Alfa Romeo Tonale è atteso da quasi 3 anni, ovvero da quando al Salone di Ginevra del 2019 Alfa Romeo presentò la concept car che avrebbe segnato l'ingresso del marchio nel mondo dell'elettrificazione.

Oggi, il modello è finalmente quasi pronto al debutto, almeno a giudicare dalla moltitudine di prototipi che scorrazzano dentro e fuori da Mirafiori e che confermano le informazioni già in circolazione da tempo.

Secondo le indiscrezioni l'Alfa Romeo Tonale nascerà su una piattaforma a trazione anteriore, quella di Jeep Compass e Renegade (il cosiddetto pianale small Wide di FCA) che segnerà il ritorno alla trazione anteriore, provvisoriamente abbandonata con l'uscita di scena si Giulietta e MiTo e anche l'arrivo di una motorizzazione ibrida plug-in, che sui modelli Jeep esiste già.

Vista la base, la lunghezza dovrebbe aggirarsi sui 4,5 metri, con passo entro i 2,7. La prodizione avverrà a Pomigliano d'Arco mentre la presentazione avverrà soltanto verso metà anno, come annunciato. A differenza della Alfa Romeo Tonale concept car, infatti, per il modello definitivo non era comunque previsto il debutto al salone di Ginevra, a cui Stellantis non prevedeva di prendere parte anche prima che ne fosse confermato l'annullamento.

Nome Alfa Romeo Tonale Carrozzeria SUV compatto Motori benzina, benzina ibrido plug-in Data di arrivo giugno 2022 Prezzi -

Alfa Romeo Giulia/Stelvio serie speciale

La Tonale come detto sarà la grande protagonista nel calendario delle novità 2022 di Alfa Romeo, ma non è escluso che ci saranno altre presentazioni con edizioni speciali di Giulia e Stelvio, che fin qui hanno avuto buoni riscontri.

Per Alfa Romeo Stelvio in particolare, la Casa ha proposto nel corso del 2021 le affascinati edizioni limitate Stelvio 6C Villa d'Este (estesa anche a Giulia) e Stelvio GT Junior, evocative dei modelli del passato anche e soprattutto nei colori. Le fonti di ispirazione sono tutt'altro che esaurite, la prossima potrebbe essere perché no, la Montreal.

Nome Alfa Romeo Giulia/Stelvio Edizione Speciale Carrozzeria berline a SUV Motori Benzina e diesel Data di arrivo autunno Prezzi -

Alfa Romeo Brennero

Quello già identificato come Alfa Romeo Brennero sarà il terzo SUV della Casa del Biscione e svilupperà ancora la gamma verso il basso, infilandosi nel fortunato filone dei B-SUV. Il suo arrivo sembrerebbe però più probabile nel 2024, con presentazione l'anno prima, non è da escludersi però che Alfa Romeo regali un assaggio sotto forma di concept car o semplice teaser.

Sappiamo che sarà costruito a Tichy, in Polonia, sulla piattaforma CMP di PSA, come possibile quinto gemello dei già numerosi Peugeot 2008, Opel Mokka, DS 3 Crossback e della prossima "baby Jeep". Come queste avrà, ovviamente, una variante elettrica.