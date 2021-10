Chi vuole un'Alfa Romeo Stelvio esclusiva e ispirata alla storica tradizione di eleganza delle vetture del Biscione può scegliere uno degli 85 esemplari della serie speciale "6C Villa d’Este" venduta in Italia a 73.100 euro e già disponibili nelle concessionarie Alfa Romeo.

Questa Stelvio 6C Villa d’Este destinata a diventare un pezzo da collezione si ispira a sua volta a un'importantissima Alfa Romeo del passato ora ospitata nelle più prestigiose collezioni al mondo: l'Alfa Romeo 6C 2500 SS Coupé che nell'edizione del Concorso d'Eleganza Villa d'Este del 1949 si aggiudicò il "Gran Premio Referendum" e che da allora ha preso il nome del classico evento sulle rive del lago di Como.

Tutti i dettagli di stile della Stelvio 6C Villa d'Este

Qui vogliamo però scendere un po' più nel dettaglio e scoprire assieme a voi quali sono i dettagli esclusivi e le unicità che rendono così speciale l'Alfa Romeo Stelvio 6C Villa d’Este, proposta con il motore 2.2 turbodiesel 210 CV, trazione integrale Q4 e cambio automatico 8 marce.

La base di partenza per la 6C Villa d'Este è la Stelvio nell'elegante allestimento Ti, in questo caso reso unico dallo speciale colore "heritage" Rosso Etna tristrato della carrozzeria.

Altri dettagli esterni peculiari sono le cornici cromate dei finestrini laterali e i cerchi di lega da 21" a cinque fori. Questi ultimi, inclusi nella dotazione della Stelvio 6C Villa d'Este, sono solitamente un'opzione per la Ti che costa 2.200 euro. Il paraurti posteriore è, come per le altre Ti, sportivo con doppio scarico nero lucido.

Abitacolo dedicato alla storica antenata

Dentro l'Alfa Romeo Stelvio 6C Villa d’Este troviamo i sedili a regolazione elettrica rivestiti in pelle premium beige con ricamo "6C Villa d’Este" sui poggiatesta anteriori. A questi si aggiunge la stessa dicitura ricamata sulla plancia rivestita in pelle e la sagoma laterale della storica 6C 2500 SS "Villa d’Este" del 1949.

Oltre agli inserti in vero legno, l'abitacolo di questa Stelvio speciale 6C Villa d'Este offre anche le palette cambio al volante in alluminio solidali con il piantone dello sterzo, il volante multifunzionale in pelle riscaldato e il batticalcagno in alluminio sulla soglia portiera con scritta Alfa Romeo.

Per la cronaca, ricordiamo che una "normale" Alfa Romeo Stelvio Ti 2.2 Turbo Diesel 210 CV AT8 Q4 dotata degli stessi cerchi da 21", vernice metallizzata (ma non la Rosso Etna che è esclusiva della 6C Villa d'Este) e palette al volante si avvicina di listino ai 71.000 euro. Il tutto senza però le finiture uniche della serie speciale.