Qualcuno di voi conosce o ha mai visto da vicino un'Alfa Romeo 6C 2500 Villa d'Este del 1949? Per i meno appassionati di auto storiche diciamo subito che si tratta di uno modelli più iconici ed eleganti della Casa italiana, un perfetto esempio di stile Made in Italy applicato ad un'auto sportiva che viene ora celebrato con la serie speciale di Alfa Romeo Stelvio "6C Villa d'Este".

Prodotta in soli 85 esemplari per il mercato italiano, la Stelvio "6C Villa d'Este" si distingue dagli altri allestimenti del SUV del Biscione per la vernice Rosso Etna tristrato, primo richiamo all'omonima antenata del 1949. Per questa serie speciale a tiratura limitata il motore disponibile è il 2.2 turbodiesel da 210 CV con cambio automatico 8 marce e trazione integrale Q4. Già disponibile nelle concessionarie, ha un prezzo di 73.100 euro.

Dettagli speciali, compresa la sagoma della storica 6C

A parte la speciale colorazione rossa, la Stelvio "6C Villa d'Este" sfoggia le cornici cromate dei finestrini laterali e i cerchi di lega da 21" a cinque fori. Sui sedili, in pelle e regolabili elettricamente, c'è il ricamo "6C Villa d'Este" sui poggiatesta anteriori, oltre a impunture specifiche, mentre sulla plancia spiccano ricamo e silhouette della storica 6C 2500 SS "Villa d'Este".

Nella dotazione di serie degli 85 pezzi ci sono le palette del cambio automatico in alluminio solidali al piantone dello sterzo, i sistemi ADAS di secondo livello, la retrocamera posteriore con griglie dinamiche, i sensori anteriori e posteriori, la ricarica wireless per lo smartphone e il portellone posteriore elettrico ad azionamento automatico.

Un capolavoro italiano del passato

Ricordiamo che questa speciale Alfa Romeo Stelvio "6C Villa d'Este" prende nome e ispirazione dalla 6C 2500 SS Coupé che partecipò al Concorso d'Eleganza di Villa d'Este del 1949 e si aggiudicò il "Gran Premio Referendum" attribuito dal pubblico.

Da quel giorno la sportiva italiana col motore a 6 cilindri in linea e telaio separato dalla speciale carrozzeria firmata Touring Superleggera è diventata la "Villa d'Este" per antonomasia, prodotta in 36 esemplari diversi a seconda delle richieste dei clienti. Oggi il valore di un'Alfa 6C 2500 "Villa d'Este" oscilla tra 500 mila e un milione di euro, a seconda dello stato di conservazione o restauro.