Bisognerà aspettare ancora qualche mese prima di vedere le forme definitive dell’Alfa Romeo Tonale. È certo, però, che il modello in arrivo nel 2022, è in piena fase di sviluppo e di test su strada.

Basandosi sulle più recenti foto spia, i colleghi di Motor.es hanno elaborato un accurato rendering della Tonale mostrando le possibili forme definitive del SUV.

Un SUV muscoloso

Il look non sarà molto diverso dal prototipo visto per la prima volta nel 2019. Il SUV compatto dovrebbe confermare il frontale molto aggressivo caratterizzato dai sottili fari a LED e dalla grande calandra con trilobo Alfa Romeo. La targa, anche se un po' vecchia come combinazione alfanumerica nel rendering, è come da tradizione spostata sulla sinistra del frontale.

Il design dovrebbe mettere in evidenza delle forme molto muscolose con un cofano bombate e una linea di cintura piuttosto alta. Nel rendering sono presenti anche delle finiture nere nella zona della mascherina e nelle minigonne per far sembrare l’Alfa Romeo più “atletica”.

I piani per il futuro

Il debutto della Tonale era atteso per questo autunno, ma è stato rinviato su esplicita richiesta del CEO di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato. Alla base della decisione del management di Stellantis c’è la volontà di lavorare a fondo soprattutto sul powertrain ibrido plug-in. Già al Salone di Ginevra ad inizio 2022, comunque, dovremmo avere un assaggio del primo modello elettrificato del Biscione.

Alfa Romeo Tonale, le prime foto in rete

Sta di fatto che la gamma Alfa Romeo ha bisogno al più presto di “forze fresche” dato che sono rimaste solo Giulia e Stelvio dopo gli stop alle longeve Giulietta e Mito. Ed effettivamente dopo la Tonale potremmo vedere presto altri due modelli.

Uno dovrebbe essere il tanto discusso “baby SUV” Brennero che è atteso per il 2023 con motorizzazioni ibride ed elettriche e che sarà “imparentato” con modelli dello stesso segmento marchiati Fiat e Jeep. Si parla anche del ritorno della GTV come berlina coupé elettrica per sfidare BMW e Tesla. E non è escluso un “revival” di Mito e Spider.