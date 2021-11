Delle novità Jeep per il 2022 conosciamo già molto, quasi tutto, con un unico grosso punto interrogativo che riguarda la tanto attesa "Baby Jeep", SUV da posizionare al di sotto della Renegade, a rappresentare l'entry level della Casa statunitense. Quello che è certo è che il prossimo anno e quelli a venire saranno per Jeep - come per tutto il mondo dell'auto - saranno all'insegna dell'elettrificazione sempre più massiccia.

Un passaggio che per le Jeep aggiunge la sfida del mantenere intatte le tipiche capacità in offroad, da sempre nel DNA delle 7 feritoie.

Nell'attesa di vedere i primi modelli Jeep 100% elettrici, di cui non è da escludersi un'anteprima proprio nel 2022, il manifesto programmatico della Casa di Toledo nell'Ohio è tutto nel nuovo Jeep Grand Cherokee, presentato da poco e principale lancio del nuovo anno, ma ci sono anche altre cose in lista d'attesa. Ecco cosa ci aspettiamo da Jeep nel 2022:

"Baby" Jeep

Una delle novità Jeep più chiacchierate degli ultimi anni riguarda la cosiddetta "baby Jeep", per coprire anche il segmento B (quello delle "piccole"), della quale però non è mai comparso nemmeno un teaser. Se ne parla da anni e all'epoca di FCA sembrava che la base più probabile potesse essere quella della Fiat Panda, che nella variante Cross 4x4 ha dimostrato più volte ottime dote di arrampicatrice.

Baby Jeep

Ora con la nascita di Stellantis e l'ingresso delle piattaforme francesi l'orientamento è cambiato e alla base della piccola Jeep ci sarà la piattaforma CMP, quella delle varie Peugeot 2008 e DS 3 Crossback. Una base meccanica definita "multi energia" e in grado di ospitare sia classiche motorizzazioni endotermiche benzina e diesel, sia unità 100% elettriche, alla quale però non sono abbinate versioni a trazione integrale. Mancanza che potrebbe essere superata installando un secondo motore elettrico sull'asse posteriore.

Sarà assemblata nella fabbrica di Tychy (Polonia) al fianco delle "cugine" firmate Alfa Romeo e Fiat.

Nome non conosciuto Carrozzeria SUV Motori benzina ibrido o elettrico Data di arrivo possibile anteprima nel tardo 2022 Prezzi -

Jeep Renegade restyling

Le immagini in arrivo dal Brasile, l'altro paese in cui avviene la produzione della Jeep Renegade (nello stabilimento di Pernambuco) mostrano che il più piccolo - non per molto ancora - modello dell'attuale gamma Jeep è pronto a rinnovarsi.

Jeep Renegade restyling

La Jeep Renegade 2022 dovrebbe svelarsi entro metà anno e distinguersi per un design aggiornato ispirandosi al recente restyling di Compass, recuperando da quest'ultimo anche le novità della strumentazione. Quanto ai motori, si attendono gli annunciati nuovi benzina ibridi ottenuti aggiungendo ai moderni Firefly dei sistemi mild hybrid a 48 Volt.

Nome Jeep Renegade 2022 Carrozzeria SUV Motori benzina mild e plug-in hybrid Data di arrivo metà 2022 Prezzi da definire

Jeep Grand Cherokee 2022

Presentata da poco, la nuova generazione di Jeep Grand Cherokee evolve stile e sostanza dell'ammiraglia Jeep con linee più affilate e una base più efficiente e leggera, ma senza rinunciare a nulla, specie sul piano della capacità in fuoristrada.

La lunghezza della Jeep Grand Cherokee 2022 supera di poco i 4,9 metri, con passo di quasi 3, ma la variante più estrema che assume il nome di Trailhawk, ha comunque un'altezza da terra di 28,7 cm 61 cm di capacità di guado.

Jeep Grand Cherokee 2022

Le vera novità è però motoristica e consiste nella variante ibrida plug-in 4Xe ripresa da quella che ha debuttato su Wrangler 4Xe, ossia con motore 2.0 Turbo + 2 motori elettrici e batteria ricaricabile per un totale di 375 CV e 40 km di autonomia nella marcia 100% elettrica. Powertrain che si affiancherà, almeno negli USA, a motori benzina V6 e V8, probabilmente esclusi dall'Europa, dove la Grand Cherokee sarà disponibile unicamente in versione PHEV.

La Jeep Grand Cherokee 2022 è completamente rinnovata anche in abitacolo, con un ulteriore balzo avanti in termini di qualità e tecnologia, con un infotainment rinnovato e un importante upgrade per quello che riguarda i sistemi di assistenza alla guida.

Nome Jeep Grand Cherokee 2022 Carrozzeria SUV a 5 porte Motori benzina V6 e V8 e 2.0 benzina ibrido plug-in Data di arrivo settembre 2022 Prezzi da 75.00 euro (indicativi)

Jeep Wrangler EV

Icona del mondo Jeep la Wrangler rappresenta il modello più "duro e puro" della gamma, quello poggiato ancora su telaio a longheroni e pronto ad affrontare qualunque percorso in fuoristrada. E spetterà a lei trasportare la Casa nel mondo dell'elettrico puro, dopo aver fatto il passo verso l'elettrificazione con la versione 4xe ibrida plug-in.

I dati ufficiali però non sono ancora noti: l'unica anteprima avuto finora è rappresentata dal concept Jeep Magneto, su base Wrangler a passo corto, visto all'East Jeep Safari di quest'anno. Una soluzione ottenuta trapiantando un motore elettrico nel cofano al posto del V6 di 3,6 litri (tra l'altro con identica potenza, circa 290 CV) collegandolo al cambio manuale e alla trasmissione originali.

Jeep Wrangler elettrica

Il modello di serie, che dovremmo vedere verso l'autunno del 2022, potrebbe cambiare le carte in tavola montando una coppia di motori elettrici, uno per asse, con potenza maggiore rispetto alla concept e un peso ridotto rispetto alle 2,6 tonnellate della Magneto.

Nome Jeep Wrangler EV (non definitivo) Carrozzeria fuoristrada a 2/4 porte (da confermare) Motori elettrici (dettagli da confermare) Data arrivo ottobre 2022 (anteprima) Prezzi -