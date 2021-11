Per questa prova dei consumi reali non c'è nulla di meglio che citare il titolo di un vecchio e divertente film dei Monty Python: "E ora qualcosa di completamente diverso". La Jeep Wrangler Plug-In Hybrid testata sul fronte dell'efficienza è infatti talmente unica e inimitabile da non poter essere confrontata con nessuna vettura già provata, tranne forse la Suzuki Jimny.

Con la Wrangler ibrida ricaricabile alla spina, soprattutto in questa versione Rubicon specializzata nell'off-road più duro, non ci sono molti metri di paragone e anche i consumi di benzina ed elettricità sono da vera regina dello sterrato, più che della strada. Questo non significa che la Jeep Wrangler 4xe sia poco adatta all'asfalto, anzi è capace di "bersi" le buche stradali come poche altre auto al mondo, ma il peso di trazione integrale, due motori elettrici più 2.0 turbo benzina, l'assetto rialzato con assali Dana 44 e gli speciali pneumatici Mud-Terrakin di BFGoodrich impongono un consumo medio di 8,30 l/100 km (12,20 km/l) nel percorso standard di 360 km, con una spesa di 56,71 euro (52,81 euro di benzina + 3,90 euro di elettricità). In uscita da Roma ha percorso 42 km in modalità elettrica.

La classifica consumi non la premia

Questo si traduce, per la Jeep Wrangler plug-in in un posizionamento nella parte più bassa della classifica consumi reali, subito davanti a Jaguar XJ 3.0 AWD (8,45 l/100 km - 11,4 km/l) e Toyota Land Cruiser 3 porte 2.8D-4D 2015 (8,50 l/100 km - 11,7 km/l).

Il leggendario fuoristrada americano risulta anche l'auto ibrida plug-in con il consumo più alto, superando di slancio anche la Range Rover Sport P400e che si era fermata a 7,00 l/100 km (14,2 km/l). La Wrangler ha però delle caratteristiche da fuoristrada vero che poche altre auto al mondo posseggono e che sui percorsi più difficili fanno la differenza.

Un vero mito del fuoristrada, anche elettrificato

La versione provata è la Jeep Wrangler Unlimited Plug-In Hybrid 4xe Rubicon, praticamente il top della gamma e con l'allestimento specialistico per l'off-road, un'inarrestabile fuoristrada rialzata che pesa più di 2,3 tonnellate, ha ben 380 CV totali e che con diversi optional importanti come l'hard top con tetto in tela apribile elettricamente, i sedili rivestiti in pelle, il Safety Pack e altri optional supera i 79.000 euro di listino.

Il risultato di questa spesa è però il massimo dell'off-road Made in USA, un autentico mito delle strade più difficili che domina il terreno dall'alto e poco risente di buche, sassi e asperità, come potete leggere anche nella nostra prova in fuoristrada. I 380 CV scaricati sulle ruote posteriori (scegliendo la modalità 2H) sono davvero tanti e spingono in avanti la Wrangler plug-in hybrid in modo veemente, al punto da innescare sovrasterzi di potenza curabili inserendo la trazione integrale 4H.

40 km in elettrico

La guida in modalità elettrica al 100% è accompagnata da un suono artificiale che si unisce al rotolamento dei pneumatici tassellati e grazie alla batteria da 17,3 kWh può essere sperimentata mediamente per 40 km, con un range di 30-45 km nelle diverse condizioni di viaggio. Per muoversi a zero emissioni si può ricaricare la batteria a una potenza massima di 7,4 kW in corrente alternata da una colonnina fast in circa 3 ore.

Quando si viaggia invece a batteria scarica si nota un consumo di benzina sempre piuttosto sostenuto, in particolare nell'impegnativo utilizzo nel traffico cittadino e in autostrada. Il generoso serbatoio da 65 litri riesce comunque a garantire autonomie elevate, dai 450 km in su.

I consumi a batteria scarica

Traffico in città (Roma): 14,0 l/100 km (7,1 km/l)

461 km di autonomia

461 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 10,6 l/100 km (9,4 km/l)

611 km di autonomia

611 km di autonomia Autostrada: 12,4 l/100 km (8,0 km/l)

520 km di autonomia

520 km di autonomia Economy run: 7,8 l/100 km (12,8 km/l)

832 km di autonomia

832 km di autonomia Massimo consumo: 23,0 l/100 km (4,3 km/l)

279 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Peso a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Jeep Wrangler Unlimited Plug-In Hybrid 4xe Rubicon Ibrido

(Benzina) 200 kW Euro 6d-ISC-FCM 2.334 kg 94 g/km

Dati

Vettura: Jeep Wrangler Unlimited Plug-In Hybrid 4xe Rubicon

Listino base: 71.050 euro

Data prova: 29/10/2021

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 20°/Sereno, 12°

Prezzo carburante: 1,789 euro/l (Benzina) - 0,2259 euro/kWh (elettricità)

Km del test: 974

Km totali all'inizio del test: 2.268

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 76 km/h

Pneumatici: BFGoodrich Baja Champion Mud-Terrain T/A MK2 - LT255/75 R17 111/108Q M+S (Etichetta UE: N.D.)

Consumi

Media "reale": 8,30 l/100 km (12,20 km/l)

Computer di bordo: 8,1 l/100 km

Alla pompa: 8,3 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 56,71 euro (52,81 euro di benzina + 3,90 euro di elettricità)

Spesa mensile: 117,36 euro (800 km al mese) *

Quanto fa con 20 euro: 136 km

Quanto fa con un pieno: 793 km

* Senza contare la spesa per l'elettricità



