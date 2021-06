Rispetto per la natura e fuoristrada sono due concetti che, almeno fino ad oggi, non sono mai andati troppo d'accordo. Ora però, con la nuova Jeep Wrangler 4xe, le cose stanno cambiando. La variante ibrida plug-in del fuoristrada americano per eccellenza unisce i vantaggi della guida a zero emissioni alle sue ormai ben note capacità offroad. Un connubio perfetto, che assicura un’esperienza lontano dall’asfalto ancora più immersiva.

La Wrangler 4xe continua così il filone ibrido inaugurato dalla Compass e dalla Renegade. Qui però, il fine non è soltanto quello di abbattere consumi ed emissioni, stravolgendo la meccanica del modello. Sulla Wrangler, l'ibrido trova la sua ragione d'essere nell'offrire prestazioni vicine a quelle dei più grossi motori di stampo americano senza in alcun modo intaccare lo schema meccanico che da sempre rende il modello uno dei più efficaci quando ci si muove tra sassi, fango e guadi.

Esterni

Dal punto di vista estetico, la Jeep Wrangler 4xe non si discosta dalle sorelle ad alimentazione “tradizionale”. Lo stile squadrato è scolpito resta alla base del linguaggio stilistico del modello. Per capire che ci si trova al cospetto della variante elettrificata del fuoristrada a Stelle e Strisce bisogna fare attenzione ai dettagli, come i loghi 4xe presenti sulla carrozzeria e, soprattutto, allo sportellino per la ricarica posizionato sopra il passaruota anteriore sinistro, in prossimità dell’attacco del montante A.

Per il resto, è la Wrangler di sempre, con il suo stile virile e imponente (per il momento è offerta unicamente nella versione a passo lungo), soprattutto in allestimento Rubicon, che elimina le pedane aumentando la luce libera dal suolo e sfoggia pneumatici specifici per l’offroad caratterizzati da una tassellatura molto marcata.

Interni

Sono quelli di sempre anche gli interni. La notevole altezza da terra obbliga a qualche piccolo sforzo per salire all'interno dell'abitacolo, soprattutto nella variante Rubicon, ma una volta a bordo ci si trova immersi nel più classico ambiente Wrangler. La plancia molto corta è dominata dal sistema di infotainment Uconnect con schermo da 8,4 pollici, mentre subito sotto trovano posto i controlli del climatizzatore e quelli per i finestrini, inseriti in una cornice in alluminio dallo stile molto ricercato.

La differenza principale rispetto alle varianti “tradizionali” consiste nei comandi per controllare il funzionamento del sistema ibrido. Alla sinistra del volante sono installati i tasti Hybrid, Electric ed E-save mentre al centro della plancia trova posto il pulsante Max Regen per aumentare il recupero dell'energia in rilascio e frenata. Detto di queste differenze, per il resto l’abitacolo resta quello di sempre.

Di spazio per passeggeri e bagagli ce n’è in abbondanza, anche se qualche cassetto portaoggetti in più nella zona anteriore non avrebbe guastato. Lodevole, invece, il fatto che la capacità di carico non sia stata intaccata dalla presenza del pacco batterie: essendo montato sotto la panca posteriore, permette al bagagliaio di assicurare una capacità minima di 533 litri, che salgono fino a 1.190 litri abbattendo gli schienali della seconda fila di sedili.

Guida

Silenzio. Basta questa parola a descrivere l'esperienza di guida a bordo della nuova Jeep Wrangler 4xe. Ma andiamo con ordine. Il powertrain ibrido plug-in è costituito da un motore a benzina turbo di due litri a 4 cilindri da 272 CV abbinato a due unità elettriche che, per non snaturare la meccanica del modello, non sono montati direttamente sugli assi e creano così uno schema di trazione "on-demand".

Il primo motore elettrico è quindi montato al posto dell'alternatore e sviluppa una potenza di 46 kW, mentre il secondo arriva fino a 107 kW ed è montato nel cambio ZF a 8 rapporti. Il risultato è una potenza di sistema di 380 CV per 637 Nm di coppia. Numeri sufficienti a lanciare la Wrangler ibrida da 0 a 100 km/h in soli 6,4 secondi.

L'habitat naturale della Jeep Wrangler continua a non essere l'asfalto, ma in questa nuova veste ibrida trova comunque una sua nuova dimensione anche negli spostamenti urbani dove la batteria agli ioni di litio da 17 kWh permette di percorrere circa 50 km a zero emissioni. Fuori dalla città, invece, magari su una strada di montagna tutta curve, il peso extra di circa 300 kg rappresentato dalle componenti del sistema elettrico incidono sulla dinamica di guida, nonostante la quasi perfetta ripartizione dei pesi.

Poco importa, comunque: Wrangler 4xe dà sempre il meglio di se quando si abbandona l'asfalto. Con la variante Rubicon, che assicura un'altezza da terra di 25 cm, blocco del differenziale anteriore e posteriore, sospensioni specifiche e sistema di disconnessione della barra antirollio anteriore, permette di muoversi con assoluta disinvoltura anche sui terreni più accidentati. Nulla di nuovo penserete voi. Vero, ma se a tutto questo aggiungete la possibilità di guidare in maniera 100% elettrica nel fitto di un bosco, allora scoprirete il vero valore aggiunto della 4xe.

Mettervi a contatto con la natura intorno a voi, lasciandovi godere dei suoni di questa, mentre attraversate mulattiere, pietraie e chi più ne ha, più ne metta, nel più totale silenzio. La risposta del motore è sempre pronta grazie alle due unità elettriche e nel caso si abbia bisogno del massimo della potenza per superare un ostacolo, il 2 litri torna in azione in un attimo e senza esitazione, assicurando un'erogazione sempre fluida e progressiva, indispensabile nella guida offroad.

Curiosità

Siccome la batteria, insieme ai dispositivi di controllo, è alloggiata sotto i sedili posteriori, questi sono stati completamente ridisegnati e dotati di un cuscino della seduta reso ribaltabile in avanti per consentire l’accesso al pacco batteria, protetto da un alloggiamento di alluminio con circuiti di riscaldamento e di raffreddamento dedicati.

Inoltre, tutta la componentistica elettrica del modello è a tenuta stagna, in questo modo Wrangler 4xe è in grado di assicurare una capacità di guado di ben 76 cm. A proposito della batteria, per caricarla completamente bastano circa 3 ore da una colonnina o una wallbox a 7,4 kW.

Prezzi

Il listino parte da 69.550 euro per l'allestimento Sahara, ovvero quello più votato all'utilizzo "civile". Per chi vuole il massimo delle capacità offroad c'è Rubicon a 71.050 euro, prezzo che sale a 71.990 per la più accessoriata edizione 80th Anniversary.