La Jeep Wrangler 4xe è la prima fuoristrada ibrida del marchio americano. La rivoluzione “green” non ha cambiato lo spirito dell’iconico modello Jeep, il quale si presta sempre a tante personalizzazioni. Così, Mopar ha realizzato oltre 100 accessori autentici e servizi esclusivi per la 4xe.

Estetica e praticità extra

Nonostante la svolta ibrida, la Wrangler rimane una fuoristrada storica. Per accentuare il legame con le sue antenate, la 4xe può essere richiesta con le grafiche “1941”, l’anno del debutto della mitica Willys. Sulla fiancata, l’adesivo dell’anno si affiancata alla decalcomania “Moab” che riporta la stilizzazione di una delle mete più ambite tra gli amanti dell'off-road.

In aggiunta, nel catalogo di Mopar si trovano i Tube Steps neri abbinati ai battitacco con logo Wrangler e alla griglia frontale. Per aumentare la praticità si possono scegliere le barre porta-tutto sulle quali sistemare un box o attrezzatura da “avventura” come canoe o kayak.

Dal punto di vista puramente estetico, invece, il catalogo comprende i tappi valvole con logo Jeep neri o cromati e più di 10 teli copriruota da 32”.

Arriva già “accessoriata”

Attraverso il Mopar Custom Shop, tanti accessori possono essere configurati sulla Jeep direttamente al momento dell’acquisto. In questo modo, l’auto viene assemblata con gli accessori richiesti direttamente nello stabilimento di produzione.

Oltre alle personalizzazioni, Mopar mette a disposizione anche un’offerta di lancio per la Wrangler 4xe. Ogni modello viene fornito con una garanzia totale di 5 anni (quella standard di 2 anni e 3 anni di estensione). Questa offerta copre i costi di riparazione o sostituzione per eventuali guasti occorsi alle componenti meccaniche o elettriche montate in fabbrica sul veicolo.

Gli accessori e i servizi si possono acquistare anche in un secondo momento direttamente sul Mopar Store, l’e-commerce ufficiale del marchio che offre ricambi ufficiali e pacchetti personalizzati.