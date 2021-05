La Jeep Wrangler 4xe, versione ibrida plug-in del fuoristrada americano, sbarca nelle concessionarie italiane con prezzo di listino di 69.550 euro. Listino suddiviso in 3 allestimenti - Sahara, Rubicon e 80th Anniversary - mentre non è più disponibile l'edizione lancio First Edition.

Ad accomunare i vari allestimenti c'è naturalmente il powertrain elettrificato, composto dal 2.0 turbo benzina e 2 motori elettrici (uno per asse) per un totale di e 637 Nm di coppia, per passare da 0 a 100 km/h in 6,4". Il pacco batterie agli ioni di litio è da 17,3 kWh e, secondo i dati ufficiali, permette di percorrere fino a 50 km in modalità emissioni zero, per un consumo combinato di 3,8 litri ogni 100 km e tra 79 e 94 g/km di CO2 emessa.

Dotazione di serie e prestazioni

Di serie per tutti gli allestimenti della Jeep Wrangler 4xe sono compresi il sistema d’infotainment UConnect con touchscreen da 8,4” e integrazione Apple CarPlay e Android Auto, display da 7” del computer di bordo, climatizzatore automatico bizona, Blind-spot Monitoring con Rear Cross Path Detection, telecamera posteriore, park assist anteriore e posteriore e sistema Keyless.

Con l'allestimento Rubicon il prezzo di partenza sale a 71.050 euro, con l’equipaggiamento che si arricchisce degli pneumatici Mud Terrain, della telecamera anteriore e del sistema Tru-Lok. Quest’ultimo consente il bloccaggio dei differenziali anteriori e posteriori, una soluzione ideale per il fuoristrada impegnativo.

Infine l’allestimento 80° Anniversario (da 71.900 euro) di serie offre interni in pelle, hard top rivestito per migliorare l'insonorizzazione, plancia con cuciture a contrasto e tappetini specifici.

La trazione integrale 4xe permette alla Wrangler di mantenere intatte le sue qualità di fuoristrada. Sotto questo punto di vista fanno comodo anche il differenziale a slittamento limitato Trac-Lok e la barra stabilizzatrice anteriore a scollegamento elettronico.

A livello di prestazioni, tutti gli allestimenti hanno consumi di 3,5 litri/100 km in modalità ibrida secondo il ciclo di omologazione WLTP. L’accelerazione 0-100 km/h, invece, è di 6,4 secondi. La propulsione è assicurata da un 2.0 turbo a benzina abbinato a due motori elettrici e al cambio automatico ad 8 rapporti.

Benvenuti in famiglia

Con l'acquisto della della Wrangler ibrida si potrà inoltre accedere a Jeep Wave, un programma di fidelizzazione dei clienti che prevede una serie di servizi esclusivi tra cui i primi 2 tagliandi di manutenzione programmata presso concessionarie Jeep, l’assistenza stradale 24/7 e un servizio clienti dedicato.