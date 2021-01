Il marchio Jeep è stato fondato nel 1941. Per celebrare gli 80 anni del brand a Stelle e Strisce, al di là degli spot dedicati, è già stata predisposta una serie speciale, che caratterizzerà tutta la gamma. La prima a farsi carico dei festeggiamenti, è la Jeep Renegade 80th Anniversary.

Novità Model Year 2021

La versione elaborata per l'anniversario Jeep, porta in dote una serie di novità che andranno a caratterizzare le Renegade commercializzate proprio quest'anno. Sostanzialmente la gamma rimane la stessa di sempre, con l'innesto della più recente versione del turbodiesel Mutijet II da 130 CV.

Infatti a corredo della Jeep Renegade si confermano il motore turbo a tre cilindri da 1 litro accoppiato al cambio manuale a sei marce e il motore turbo a quattro cilindri da 1,3 litri da 150 CV, abbinato invece al cambio a doppia frizione DDCT. Si tratta di versioni provviste solamente della trazione anteriore.

Ci sono poi le varianti plug-in hybrid, da 190 CV e 240 CV, in cui la trazione integrale (4xe) si realizza grazie ad un apposito motore elettrico destinato al solo asse posteriore.

Colori e cerchi

Entrando nel dettaglio della Jeep Renegade 80th Anniversary, a fare la differenza, sono essenzialmente le combinazioni disponibili. Un mix fatto di tipologie di cerchi in lega (sette in totale) e tinte per gli esterni (le variabili salgono a quota 18).

Senza dimenticare il fatto che, quando si parla di carrozzeria, le opzioni sono due: monocolore oppure bicolore con tetto nero.

Premiata la fedeltà

A fare realmente la differenza nell'ambito della Renegade 80th Anniversary è la possibilità di accedere ai privilegi di Jeep Wave.

Si tratta di un nuovo programma di fidelizzazione, che comprende una serie di servizi dedicati. Quali? Assistenza stradale, servizio clienti ad hoc, e l’accesso privilegiato a tutti gli eventi e le partnership del brand. I prezzi di questa Jeep non sono ancora stati comunicati.