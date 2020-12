Giusto pochi giorni fa abbiamo pubblicato nuove foto spia della Jeep Grand Cherokee a 7 posti, in arrivo nei primi mesi del 2021 e basata sulla piattaforma Giorgio di Alfa Romeo Stelvio e Giulia. Un modello spazioso e con dimensioni che si preannunciano decisamente importanti.

Sarà invece un gradino più sotto, ma avrà anche lei 3 file di sedili, la Jeep Compass a 7 posti che vedete fotografata - e pesantmenete camuffata - nelle foto qui sotto. E no, non si chiamerà Jeep Grand Compass.

Stessa piattaforma, nome diverso

Secondo alcuni rumors infatti il nuovo SUV della Casa statunitense, pur condividendo la meccanica con la Compass, non ne erediterà il nome, diventando un modello completamente nuovo, ma con forme che richiameranno la Compass appena rinnovata e presentata in Cina.

Non bisogna però farsi ingannare dal poco che si vede nelle foto: sotto le camuffature infatti c'è un muletto creato anche utilizzando pezzi di carrozzeria di altri modelli, giusto per sviare ulteriormente gli indizi.

A cambiare naturalmente saranno le misure, non solo riguardo la lunghezza della carrozzeria ma anche a livello di passo (la distanza tra le ruote anteriori e posteriori), così da permettere di sistemare 2 sedili supplementari in terza fila. La piattaforma della Compass verrà quindi allungata, con modifiche anche per quanto riguarda le portiere posteriori - più lunghe per permettere un più agile accesso alla terza fila.

Anche ibrida?

Stando a quanto dichiarato da FCA il nuovo SUV 7 posti di Jeep sarà una delle auto più sofisticate costruite in Brasile, con caratteristiche di comfort e sicurezza senza precedenti. Ci aspettiamo quindi sistemi di assistenza alla guida di Livello 2, assieme a infotainment migliorato e basato sul sistema Uconnect 5.

A livello di motorizzazioni dovrebbero un 2.0 diesel da 200 CV, disponibile anche con la trazione integrale e il 1.3 turbo litri benzina da 180 CV. Difficile dire se ci sarà anche una variante ibrida plug-in 4xe, come avviene su Compass e Renegade: la presenza delle batterie e del motore elettrico posteriore infatti non sono compatibili con la terza fila di sedili.