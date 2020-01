Il nuovo powertrain ibrido Plug-in di Fiat si può scoprire accedendo al sito web dedicato. Parliamo di Renegade e Compass 4xe First Edition che saranno ordinabili a partire dalla prossima estate con un prezzo di partenza di 40.900 euro, per l'unico allestimento disponibile all'inizio della commercializzazione; il First Edition.

Nonostante una potenza complessiva di 240 CV, i due SUV beneficiano dell'ecobonus previsto fino al 2021 dalla legge di bilancio, agevolazione "prenotabile" in caso di pre-ordinazione dell'auto da Web. Novità importante è infatti rappresentata dal nuovo modo di pre-acquisto delle due auto, che si può effettuare direttamente dal sito dedicato.

Fotogallery: Jeep Renegade e Compass 4xe

10 Foto

Versione di lancio

Le versioni First Edition dei due modelli sono dotate di tutti gli optional presenti a listino, compreso il pacchetto completo di ausili alla guida di livello 2 ed il kit di ricarica domestica, che comprende cavo e wallbox dedicati.

Ci sono poi i cerchi da 19", i fari full LED, nel caso della Renegade, o Bixenon da 25watt nel caso della Compass, l'infotainment Uconnect NAV touchscreen da 8.4 pollici appena approdato in gamma, il Blind Spot, la telecamera posteriore, il Park Assist, i sensori di parcheggio, il Keyless go con Passive entry e gli specchi retrovisori elettrici.

Come funzionano

Il 1.3 Firefly Turbo 4 cilindri da 150 CV muove le ruote anteriori, al motore elettrico da circa 90 CV è invece affidata la sola trazione delle ruote posteriori. A coordinare il tutto c'è un cambio automatico a 6 marce in grado di "staccare" la trazione termica quando si decide di procedere a 0 emissioni.

Per farlo si può agire sul selettore interno posto sotto ai comandi del clima, scegliendo una delle 6 modalità disponibili. Particolare l'opzione REEV in grado di far lavorare il motore termico da Range Extender per estendere l'autonomia a 0 emissioni anche dopo aver scaricato completamente le batterie. Riguardo quest'ultime, la loro capacità complessiva è di 11 kWh per un'autonomia in elettrico che dovrebbe aggirarsi sui 50 km.