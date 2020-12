Nuova Jeep Grand Cherokee, le foto spia della versione a 7 posti

Manca sempre meno al debutto della nuova Jeep Grand Cherokee. La grande SUV americana arriverà con configurazioni a 5 e 7 posti. Le ultime foto spia scattate su alcune strade della Pennsylvania sembrano confermare le forme del nostro rendering della nuova SUV Jeep.

È molto probabile comunque che nel design finale sia degli esterni che degli interni verranno ripresi alcuni concetti del prototipo Grand Wagoneer.

Stile Jeep con più tecnologia

Naturalmente Jeep non rinuncerà al classico design squadrato. Dalle forme del muletto possiamo dedurre che sarà ancora più muscoloso. I finestrini sembrano più grandi della Grand Cherokee attuale per avere così maggiore luminosità a bordo.

A giudicare dalle dimensioni, il prototipo delle foto spia è la variante più grande. Il frontale conferma l’iconica griglia a sette feritoie, mentre ai lati si trovano le sottili luci. Le camuffature lasciano infatti intravedere il profilo superiore a LED e permette quindi di immaginarsi come saranno i nuovi “occhi” della SUV Jeep.

La zona posteriore riprende lo stile del frontale con sottili luci LED a sviluppo orizzontale. L’impronta della coda è inoltre più sportiva grazie agli inserti cromati per gli scarichi.

Nell’abitacolo ci aspettiamo un grande passo in avanti a livello di tecnologia. Le foto spia degli interni ci hanno mostrato un grande schermo orizzontale del sistema d’infotainment U-Connect e il cruscotto digitale.

Dal mild-hybrid ai V8

La nuova Jeep Grand Cherokee sarà sviluppata sulla piattaforma Giorgio, la stessa dell’Alfa Romeo Stelvio.

Per le motorizzazioni si parla dell’aggiunta a listino di un 2.0 turbo quattro cilindri. Presenti anche un V6 col sistema mild hybrid eTorque e un potente V8. Non dovrebbe mancare una variante a gasolio costituita da un 3.0 V6. Jeep potrebbe inoltre proporre l’estrema Trackhawk anche per il nuovo modello.

La presentazione della nuova Grand Cherokee dovrebbe avvenire nei primi mesi del 2021, mentre le vendite potrebbero partire nel 2022.