Recenti foto spia hanno rivelato quelli che saranno gli interni della nuova Jeep Grand Cherokee, la cui presentazione è prevista tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022.

Un modello storico per la Casa inglese, storicamente apprezzato negli Stati Uniti e in altri mercati dove i SUV di grandi dimensioni (la generazione attuale viaggia intorno ai 4,8 metri di lunghezza) vanno per la maggiore.

In sospeso

Al centro della plancia notiamo spiccare un grande schermo touch, leggermente inclinato verso il guidatore e, al contrario dello Uconnect 12 di FCA attualmente montato anche su alcuni modelli del Ram 1500, sistemato in posizione orizzontale e non verticale.

Una sistemazione "fluttuante", col monitor vincolato alla plancia in alto e in basso, mentre al centro lascia spazio per - chissà - qualche porta oggetti o per la ricarica wireless dello smartphone. Quello che appare chiaro è che avrà dimensioni importanti, con una diagonale che potrebbe raggiungere i 12" sugli allestimenti più ricchi.

Sotto al display sono ben visibili dei tasti fissi fisici - comodi se si parla di ergonomia e praticità - mentre sul tunnel centrale spunta il rotore per gestire il cambio automatico. Nuovo è anche il monitor davanti al guidatore, per mostrare la strumentazione 100% digitale.

Un abitacolo dal look moderno

Al di là della piena digitalizzazione, anche il resto dell'abitacolo della nuova Jeep Grand Cherokee sembra essere notevolmente cambiato, con maggiore cura per i dettagli, materiali come pelle e legno in abbondanza e un design molto più moderno.

Parlando di meccanica invece pare che il grosso SUV Jeep si baserà sulla piattaforma piattaforma “Giorgio” di Alfa Romeo (la stessa di Giulia e Stelvio) naturalmente opportunamente modificata per garantire la miglior motricità e mobilità possibile in offroad. Lato motori è molto difficile fare ipotesi, anche se non dovrebbe mancare un qualche tipo di elettrificazione.