Jeep ha cavalcato con successo la crescente popolarità dei SUV, raddoppiando le proprie vendite negli ultimi 10 anni con sempre più modelli ad assetto rialzato. E l’ha fatto senza avere alcun modello a 7 posti in gamma, tipologia di SUV sempre più apprezzata in numerosi mercati, statunitense e cinese su tutti.

A breve però verrà colmato il vuoto col modello che vedete nelle spy photo qui sotto, ovvero la versione a 3 file di sedili della Jeep Grand Cherokee. Un modello inedito che si collocherà tra la Grand Cherokee normale e la nuova Wagoneer, anche lei in procinto di arrivare sul mercato.

La Stelvio come base

La nuova Jeep Grand Cherokee, sia in versione normale sia con abitacolo per 7 persone, dovrebbe ereditare dalla Alfa Romeo Stelvio la piattaforma Giorgio, con schema quindi a trazione posteriore o integrale, e montare però non i motori del SUV del Biscione ma, almeno all’inizio, una versione aggiornata del V6 Pentastar, un nuovo 6 cilindri in linea di 3 e un ancora più potente sostituto dell’attuale V8 Hemi di 5,7 litri.

Motorizzazioni sicuramente apprezzate dal pubblico statunitense e cinese, alle quali si affiancheranno quasi certamene anche versioni diesel e almeno una con sistema ibrido plug-in.

In offroad in 7?

L'aggiunta di una terza fila di sedili allungherà sicuramente la carrozzeria della Gran Cherokee normale, per un totale che dovrebbe superare i 4,9 metri. Misure che potrebbero penalizzare le classiche capacità in offroad delle Jeep. La risposta la si avrà solo una volta tolti i veli alla Gran Cherokee a 7 posti, il cui nome però non dovrebbe essere Gran Cherokee, attesa al debutto tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021.

Come scritto in precedenza Jeep ha in programma il lancio dei 3 SUV a 7 posti: la già citata “non” Gran Cherokee, la Wagoneer – con lunghezza di circa 5,1 metri – e la ancor più mastodontica Grand Wagoneer da circa 5,2 metri di lunghezza.