Monovolume, SUV e qualche station wagon: la scelta per chi necessita di trasportare più di 5 persone sono giocoforza queste e, a dirla tutta, anche se si vuol viaggiare comodi in 5 visto che su molte berline il divano posteriore è un po' sacrificato per il terzo passeggero.

Ma anche i modelli più spaziosi, che offrono di serie o in opzione la terza fila, non sempre sono davvero adatti ad essere usati in modo regolare in questa configurazione, che spesso per quanto ben integrata, resta "di fortuna".

Per grandi o piccini?

Quasi tutti i costruttori hanno a listino almeno un modello con l'opzione dei 7 posti, ma non sempre si tratta di vetture di taglia medio-superiore. I sedili supplementari sono inseriti nel vano di carico e ripiegabili a scomparsa ma sono spesso bassi e con poco spazio per le gambe, cosa che li rende adatti principalmente ai bambini, come non di rado è specificato (con tanto di adesivi) soprattutto se la linea del posteriore è spiovente e lo spazio per la testa altrettanto limitato.

L'esempio migliore è Nissan Qashqai+2, lanciata una decina di anni fa, che in 4,5 metri riusciva a offrire i 7 posti ma con gli ultimi davvero un po' "d'emergenza". Tanto che il modello è stato poi sostituito dalla terza generazione di X-Trail con volumi più permissivi.

Soltanto in casi più rari ci siamo trovati di fronte a vere e proprie poltrone con la stessa "dignità" di quelle anteriori o quasi. Le prime generazioni di Land Rover Discovery avevano sedili ripiegabili lateralmente, mentre Peugeot con la 307 SW dei primi Anni 2000 proponeva 7 posti "veri", con sedili asportabili.

Comodi, ma ovviamente ingombranti, tanto che per sfruttare al meglio il bagagliaio occorreva smontarli. Ecco perché con il tempo quelli ripiegabili nel pavimento hanno preso il sopravvento quasi ovunque.

Non dimentichiamo i bagagli

Anche se ben integrati e ripiegabili a filo del vano, i sette posti sono evidentemente poco compatibili con il carico perché di spazio per i bagagli ne resta giocoforza pochissimo. Se l'utilizzo prevalente sono le gite domenicali con famiglia e amici e, al più, zaini al seguito non ci sono problemi, ma per una vacanza diventa indispensabile trovare altro spazio, ricorrendo a portapacchi sul tetto o carrelli appendice a rimorchio.

Oppure rivolgersi direttamente ad un minibus ovvero un modello derivato commerciale (come Volkswagen Multivan o Mercedes Classe V) con stazza da furgone, ma configurazione passeggeri, dove i posti in più sono uguali agli altri e altrettanto comodi e rimane lo spazio per qualche valigia. Idem per le multispazio come Peugeot Rifter, Citroën Berlingo e Opel Combo che si possono avere a passo allungato.

Sette posti, chi li offre e quanto costano