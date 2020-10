Anche per chi non guida in modo sportivo non c'è nulla di più odioso che sentire il carico che sbatacchia alle nostre spalle ad ogni cambio di direzione,. Ancora di più se siano di ritorno dal supermercato e i sacchetti non ben ancorati rischiano di perdere il loro contenuto facendoci trovare il bagagliaio invaso da frutta e verdura, magari danneggiata.

Accade più facilmente di quanto non sembri perché molte auto, soprattutto quelle economiche, spesso tralasciano anche le dotazioni più elementari per rendere il van di carico davvero pratico, mentre salendo di livello si trovano autentiche chicche, come i sistemi di fissaggio con binari o il sistema della nuova BMW Serie 3 Touring con strisce in gomma che si alzano sollevando e trattenendo il carico. Ma a parte queste dotazioni super, di cosa abbiamo davvero bisogno per dirci bene attrezzati?

1 - I ganci

I modelli più economici si riconoscono già da questi, spesso fissi e ricavati direttamente nello stampo delle pareti laterali del vano. Spesso sono di forma arrotondata e un po' approssimativa, e sono poco utili, perché i sacchetti di plastica non restano bene agganciati e si liberano al primo scossone. Inoltre è impossibile ancoraggi reti di fissaggio. In compenso, sporgono rischiando di danneggiate i carichi nei viaggi più turbolenti.

La cosa migliore è assicurarsi che l'auto sia dotata di ganci di forma adeguata o di anelli ben assicurati al pianale: a quel punto, se non è fornita di serie, si può acquistare una reticella regolabile con ganci a moschettone che tenga fermi gli oggetti più pesanti o delicati.

Quanto costano su...

Modello Prezzo accessorio sfuso (rete) Prezzo accessorio in pack (rete) Dacia Duster 38 euro - Citroen Berlingo 150 euro (rete verticale) - Audi A4 Avant di serie (ganci e reti) 250 euro (sistema fissaggio con guide e ganci mobili e barra telescopica)

2 - Il rivestimento antiscivolo

La maggior part dei bagagliai sono moquettati, belli a vedersi ma è proprio lì che alla prima curva scatole, borse e quant'altro cedono alla forza centrifuga. In qualche raro caso i costruttori hanno dotato l'auto di fondo reversibile double-face, con un lato in materiale gommoso antiscivolo, altrimenti si possono trovare facilmente nei cataloghi accessori vari tipi di stuoie e vasche. Pratiche, in quanto facilmente lavabili, anche per chi trasporta cani o altri animali.

Quanto costano su...

Modello Prezzo accessorio sfuso Prezzo accessorio in pack Subaru Forester 54 euro (vasca waterproof) Di serie su 4Adventure Audi A4 Avant di serie (copertura reversibile) 150 euro (stuoia) - Volvo V60 - Da 350 euro (tappeto in plastica - pack car protection)

3 - Gli organizer

Il doppio fondo è diventato ormai quasi un elemento fisso sulle auto, ma sotto spesso si trova soltanto il vano della ruota di scorta. Più rari i modelli con spazi organizzati e organizzabili, con scomparti e magari piano di carico ripiegabile che permette di scoprire il doppio fondo comodamente, senza dove sollevare e spostare l'intero pannello. La seconda generazione di Nissan X-Trail offriva addirittura un sistema con vani e cassetti.

Quanto costa su...

Modello Prezzo accessorio sfuso Prezzo accessorio in pack Opel Astra Sport Tourer 240 euro -

4 - La torcia

Fiore all'occhiello di modelli familiari come Citroën C4 Picasso (oggi Space Tourer), quella in dotazione è inserita i un alloggiamento con contatto elettrico e mantenuta sempre carica dal sistema elettrico di bordo. In commercio è possible trovarne con mini-caricatore da connettere alle prese a 12 Volt. Che qualche volta sono pure presenti nel bagagliaio.

Quanto costa su...

Modello Prezzo accessorio sfuso Prezzo accessorio in pack Citroën C4 Spacetourer di serie - Accessorio aftermarket da 40 euro -

5 - L'apertura assistita

Non è una cosa "da ricchi" per farsi notare nei parcheggi affollati, specie se l'auto e grande e aprire e chiudere il gigantesco portellone implica comune un certo sforzo. Quello con movimento servoassistito iniziano a diffondersi anche su modelli compatti di wagon e SUV, sempre più spesso accompagnati da azionamento intelligente come il sensore sotto il paraurti che permette di attivarlo con un movimento del piede.

Se vi sembra una cosa ridicola, forse non siete mai arrivati con le mani cariche di sacchetti e le chiavi in fondo alla tasca dei pantaloni (o in fondo alla borsa, per le signore), magari in una giornata piovosa...

Fotogallery: Bagagliaio, gli accessori più utili

15 Foto

Quanto costa su...